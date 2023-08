Carlos Santana se ve obligado a disculparse por decir que “una mujer es una mujer y un hombre es un hombre”

“Pido disculpas sinceramente a la comunidad transgénero y a todos los que ofendí”, dijo el músico.

El reconocido guitarrista mexicano Carlos Santana se ha convertido en objeto de múltiples críticas, e incluso ha sido acusado de tránsfobo, después que afirmara que “una mujer es una mujer y un hombre es un hombre”.

Su afirmación tuvo lugar en un concierto en la ciudad estadounidense de Atlantic City, Nueva Jersey, a finales de julio. Sin embargo, el video con sus polémicos comentarios, ofensivos para algunos en la comunidad transgénero, no se viralizó en las redes sociales hasta esta semana.

“Cuando Dios nos creó a ti y a mí, antes de que saliéramos del útero, sabes quién eres y qué eres”, sostuvo el ganador de 10 premios Grammy durante una pausa en la actuación. “Más adelante, cuando sales de él, ves cosas y empiezas a creer que podrías ser algo que suena bien, pero sabes que no está bien”, agregó.

“Porque una mujer es una mujer y un hombre es un hombre. Eso es todo. Lo que quieras hacer en el armario, es asunto tuyo. Estoy de acuerdo con eso”, manifestó Santana. A continuación, pasó a expresar su solidaridad a ese respecto con el comediante estadounidense Dave Chappelle, quien ha sido duramente criticado por su monólogo ‘The Closer’, que se estrenó en Netflix en octubre y que contenía bromas que provocaron la indignación de la comunidad LGBTQ.

Tras causar un revuelo en las redes sociales, que no tardaron en llenarse de violentos comentarios, Santana decidió pedir públicamente disculpas. “Lamento mis comentarios insensibles. No reflejan cuánto quiero honrar y respetar los ideales y creencias de todas las personas. Me doy cuenta de que lo que dije lastimó a la gente y esa no era mi intención. Pido disculpas sinceramente a la comunidad transgénero y a todos los que ofendí”, expresó el músico.

“Quiero honrar y respetar los ideales y creencias de todas las personas, sean LGBTQ o no. Este es el planeta del libre albedrío y a todos se nos ha dado este regalo”, concluyó.

Agencia RT