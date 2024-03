Carlos Bernhardt “Desde la óptica de la Defensoría me parece que han sido sobrevalorados los aumentos de costos”

Hoy en el estudio de RPD Radio, recibimos la visita en #PrimeraMañana de Carlos Bernhardt y Luciana Barrella, Defensor del Pueblo y Defensora Adjunta, y conversamos acerca del tema de la actualización de las tarifas de transporte público y actuación de la Defensoría del Pueblo.

Se abordaron temas cruciales relacionados con los servicios públicos en la ciudad de Oberá.

Bernhardt, reconocido por su labor en la defensa de los derechos ciudadanos, enfatizó la importancia de garantizar servicios de calidad y tarifas accesibles para los usuarios.

“Lo que nosotros pretendemos es que Oberá tenga un servicio bueno, acorde a las necesidades del usuario y que tenga también una tarifa accesible al usuario”, afirmó el Defensor del Pueblo, resaltando la necesidad de proporcionar servicios básicos de calidad a precios justos.

En este sentido, destacó la importancia de la previsibilidad y continuidad en la prestación de servicios, especialmente en el transporte público.

Desde la óptica de la Defensoría, expresó su preocupación por la sobrevaloración de los aumentos de costos por parte de las empresas prestadoras de servicios, mientras que los reclamos de los usuarios han sido minimizados.

“Los usuarios de Oberá necesitan previsibilidad y continuidad en los servicios, más allá de la antigüedad de los colectivos”, manifesstó Bernhardt.

En este contexto, también hizo un llamado a otorgar mayor importancia a las demandas y necesidades de los ciudadanos, asegurando que los servicios públicos respondan eficazmente a sus requerimientos.

“Los reclamos de los usuarios deben ser atendidos y considerados con la seriedad que merecen”, agregó.

Durante una audiencia reciente, se discutió la migración laboral de habitantes de Oberá hacia municipios vecinos debido a la falta de oportunidades locales; “Por el otro lado, con relación en forma directa al transporte. De obra se habla de incumplimiento por parte de la empresa y yo quiero hacer una aclaración ya no se habla, tenemos las actas, tenemos las pruebas de que se ha constatado las infracciones, obviamente no todas, porque tendríamos que poner prácticamente un inspector en cada colectivo, cuestión inviable, pero las actas están hechas, las actuaciones están elevadas, pero no tenemos ni una sola sanción real y efectiva que haya sido ejecutaba y estamos atrás y a la espera de ver en qué desencadena esto” señaló Bernhardt.

Así mismo, la Defensora Adjunta expresó su sorpresa y descontento tanto desde su rol como desde la perspectiva de una usuaria afectada por estos cambios; “Déjame decirte también la verdad que me sorprendió para mal”, comentó Barrella.

“No solo como en el rol de defensora adjunta, sino que como usuaria del servicio me pareció un atropello a los derechos ciudadanos, o sea, subir una tarifa. ¿Le quieren decir actualización? ¿Vamos a llamarlo porque claramente está actualizada, pero actualizada para quién? Para ellos”.

También señaló que la empresa de transporte ha argumentado pérdidas constantes para justificar el aumento, pero cuestionó esta afirmación dada la expansión significativa de la empresa en los últimos años.

“Una empresa que se ha expandido a lo largo y ancho del país, inclusive cruzando fronteras nacionales. O sea, ¿Qué empresa que tiene pérdidas constantemente puede crecer de la manera tan voluptuosa que creció?”, expresó.

Subrayó la necesidad de que la empresa también actualice la calidad del servicio y aplique sanciones por los incumplimientos.

“Estaría bueno que hagan la actualización del servicio y las sanciones desde que entró la empresa hace dos años, pero una lista interminable de incumplimientos que ha realizado la empresa para con los usuarios que jamás se le ha sancionado”, afirmó.

Continua escuchando la entrevista a continuación…