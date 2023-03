Así son las canchas anfitrionas del mundial de futsal femenino

Los estadios de cada municipio se encuentran en excelentes condiciones, renovados y adaptados para recibir una competencia de este nivel y esperan convocar al público de toda la provincia, la región y países participantes.

No es casualidad que Misiones sea sede del mundial de futsal femenino. Así como lo hizo en el mundial de futsal masculino realizado en 2019, la provincia fortalecerá nuevamente toda su infraestructura y servicios turísticos para brindar una experiencia inolvidable a los visitantes.

El torneo tendrá cinco sedes en la competencia, Montecarlo será la principal que albergará el juego inicial y la final del torneo. Además, Posadas, Puerto Rico, Wanda y Oberá también tendrán espectáculo deportivo

Montecarlo.

El estadio Polideportivo Municipal Mundialista será la sede principal. El estadio tiene una capacidad para 4.000 personas. El mismo se inauguró el 11 de octubre de 2013 y se ubica sobre la calle Martín Lutero s/n (frente al Parque Vortisch).

El Polideportivo Fitti Kruse será la sede en la localidad y allí se disputarán un total de cuatro partidos, posiblemente y dependiendo la logística, puede albergar alguno más en fases finales. Se encuentra ubicado en Avenida Leandro N. Alem y El Príncipe, y cuenta con una capacidad para 1200 personas.

En Posadas el Polideportivo Municipal Ernesto Finito Gehrmann de la capital misionera es uno de los bastiones deportivos de la provincia y también será sede nuevamente de un torneo de estas características. Con sus gradas con capacidad para 1500 personas, espera por el calor del público en el Mundial de Futsal Femenino 2023.

El Complejo Polideportivo Ian Barney de la ciudad de Oberá también es otro de los complejos claves para el deporte misionero y al igual que años atrás será sede de otro mundial de futsal. Siendo uno de los más grandes, puede albergar hasta 2mil personas en sus gradas.

Desde el 5 al 11 de marzo, Misiones estará nuevamente en el centro del mundo deportivo, tras la gran experiencia vivida en 2019. Argentina intentará repetir el título obtenido en aquella oportunidad por el seleccionado masculino.

Programa completo del Mundial de Futsal Femenino en Misiones

DOMINGO 5/3 – SEDE MONTECARLO 16:30 Paraguay vs. Bolivia 18:00 Colombia vs. Chile 19:30 Inauguración 20:30 Brasil vs. Francia 22:00 Argentina vs. México

LUNES 6/3 – SEDE WANDA 20:00 Francia vs. EE.UU 21:30 Brasil vs. Colombia

LUNES 6/3 – SEDE PUERTO RICO 20:00 México vs. Australia 21:30 Argentina vs. Paraguay

MARTES 7/3 – POSADAS 20:00 Australia vs. Paraguay 21:30 Argentina vs. Bolivia MARTES 7/3 – SEDE OBERÁ 21.30 Brasil vs. Chile

MARTES 7/3 – SEDE PUERTO RICO 21:30 EE.UU vs. Colombia

MIÉRCOLES 8/3 – SEDE WANDA 20:00 México vs. Bolivia 21:30 Argentina vs. Australia MIÉRCOLES 8/3 – SEDE PUERTO RICO 20:00 Francia vs. Chile 21:30 Brasil vs. EE.UU.

Canal 12