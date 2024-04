Según informe de IBOPE hoy el 90% de los argentinos mira videos online

La empresa Kantar IBOPE Media realizó un informe, “Inside Video Argentina 2024”, sobre las tendencias del video y la publicidad en la era crossmedia en el país.

Los datos a los que llegaron llamaron la atención debido a que sorprendió la cantidad de argentinos que consumen streaming actualmente.

“La multiplicación de la oferta de contenidos audiovisuales es constante. La evolución de qué, cómo, cuándo y dónde se consumen también. Las audiencias se entrelazan entre la personalización y la necesidad de lo masivo para compartir en la comunidad de la aldea local y la global”, explicó Ariel Hajmi, CEO de Kantar IBOPE Media en Argentina, Chile y Uruguay.

“El interés por los contenidos audiovisuales continúa creciendo en Argentina y la televisión se afianza como el centro de información, emoción y entretenimiento del hogar. La oferta de contenidos y nuevos formatos se multiplica, con una mayor cantidad de pantallas que acompañan a las personas en todo momento”, continuó Hajmi.

Cuántos argentinos utilizan pantallas de manera cotidiana

Según el informe de Kantar IBOPE Media, los argentinos usan múltiples pantallas de manera cotidiana:

91% tiene acceso a 2 pantallas (TV y celular).

79% tiene acceso a 3 pantallas (TV, celular y notebook).

33% tiene acceso a 4 pantallas (TV, celular, notebook y Tablet).

Nuevos consumos: hoy el 90% de los argentinos mira videos online.

La audiencia que mira televisión en la Argentina

A su vez, en el estudio, salió que el 85% de los argentinos mira televisión frecuentemente, el 67% ve videos en Youtube y el 53% utiliza redes sociales, como Instagram y Facebook.

“Para maximizar el tiempo de visionado será necesario generar alianzas para facilitar que se pueda disponer de manera agregada y sencilla todos los tipos de contenidos”, aseguró el CEO de Kantar IBOPE Media.

“Los contenidos en vivo con sabor local sean noticias, deporte o entretenimiento se interrelacionan con los contenidos on demand, donde las nuevas tendencias muestran el surgimiento del modelo de negocios como el SAVOD (subscription and ad-supported video on demand), que permite acceder gratis a contenidos que están acompañados por publicidad y a otros más exclusivos por suscripción”, afirmó Hajmi.

Nuevos consumos: hoy el 90% de los argentinos mira videos online

El 32% mira televisión abierta.

“Otro modelo en crecimiento es el de los canales FAST (free ad-supported streaming televisión) que ofrecen online contenidos programados para cada día y horario como en la appointment TV”, el director general de la empresa de medios de comunicación.

La industria del video en números

Nuevos consumos: hoy el 90% de los argentinos mira videos online

Según el informe de Kantar IBOPE Media, hoy, el 90% de los argentinos mira videos online.

En la Argentina, la pantalla de TV concentra 4 horas de visionado diario.

51% de la audiencia tiene menos de 50 años.

42% de los argentinos confía en la televisión como medio para mantenerse informado y, a su vez, el 36% lo considera su principal fuente de entretenimiento.

53% de los argentinos opina que los servicios de transmisión de TV online cambiaron la forma en que miran televisión.

31% de los argentinos mientras mira TV consulta internet para saber más sobre un producto o

servicio visto en la televisión.

servicio visto en la televisión. 60% de los argentinos mira streaming de video, ya sea gratuito o pago.

5 de cada 10 argentinos están suscriptos a plataformas de streaming.

5 horas 43 minutos por semana es el promedio que dedican a ver streaming.

Casi 5 de cada 10 argentinos están suscriptos a plataformas pagas de streaming de video.

44% de los argentinos considera que aceptaría publicidad en TV/Video streaming si su suscripción

fuese más barata.

Revista Para Ti