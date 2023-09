Se viene la tercera fecha del Clausura de la LROF

El pasado domingo se disputó la segunda fecha del torneo Clausura 2023 “Juan Carlos Rossberg”, con algunos resultados sorpresivos y otros que perfilan a equipos que vienen realizando un buen arranque de torneo.



Este viernes se recupera un partido pendiente de la 2da fecha y el domingo se juega casi toda la 3ra fecha.

Los resultados

Por la zona A, AEMO dio el batacazo de la fecha al vencer a Atlético Oberá por 3 a 2 en condición de visitante. La victoria del “municipal” sorprendió a todos ya que fue al actual campeón local (Clausura 2022 y Apertura 2023), y en condición de visitante. Para el local anotaron Guillermo Da Silva y Alex Kubski, mientras que para la visita lo hicieron Luis Gómez, Alan Jerke y Guillermo Ortiz.

Por la misma zona, el partido entre Atlético Aristóbulo del Valle y River de Santa Rita quedó pospuesto, pero se confirmó que se jugará este viernes por la noche.

Mientras que Olimpia/San Antonio venció a Atlético Alem por 1 a 0 y suma su segunda victoria consecutiva en lo que va del torneo. Fue Alexis Horodeski quien marcó el gol que le dio otros tres puntos al rojo del Tiro Federal.

Otro que ganó fue Racing de Villa Svea, y lo hizo por 1 a 0 ante River de Villa Bonita, el subcampeón del torneo provincial. El gol de la victoria lo hizo Leo Ventura. Este partido corresponde a la Zona B.

Por la misma zona, Atlético Campo Grande también logró vencer a su rival de turno. El subcampeón del Apertura 2023 derrotó a San Martín de 25 de Mayo por 2 a 0 con goles de Franco Redes y Ramiro Flores.

En tanto que Ex Alumnos 185 logró una importante victoria al derrotar por 3 a 0 en condición de visitante a Atlético Iguazú. Miguel Ángel Costa, Braian da Silva y Fabián Schiminfelinng, anotaron para los del Altiplano Obereño.

Y en el interzonal se dio el clásico de Campo Viera, con Atlético Campo Viera recibiendo a Atlético JC/Independiente. Se vivió y se jugó como tal, y el resultado fue 3 a 2 a favor de la visita.

3ra fecha Torneo Clausura 2023

Zona A

-AEMO vs. Atl. JC/Independiente. Domingo 01/10. 15.00 hs. Cuarta / 17.00 hs. Primera

-Atlético Alem vs. River de Santa Rita. pospuesto

-Atlético Aristóbulo del Valle vs. Atlético Oberá. Miércoles 04/10. 19.00 hs. Cuarta / 21.00 hs. Primera

Zona B

-Atlético Campo Viera vs. River de Villa Bonita. Domingo 01/10. 14.30 hs. Cuarta / 16.30 hs. Primera

-San Martín vs. Atlético Iguazú. Domingo 01/10. 15.00 hs. Cuarta / 17.00 hs. Primera.

-Racing vs. Atlético Campo Grande. Domingo 01/10. 15.00 hs. Cuarta / 17.00 hs. Primera

Interzonal

Olimpia/San Antonio vs. Ex Alumnos 185. Domingo 01/10. 15.00 hs. Cuarta / 17.00 hs. Primera

Pendiente 2da fecha

Atlético Aristóbulo del Valle vs. River de Santa Rita. Viernes 29/09. 19.00 hs. Cuarta / 21.00 hs. Primera

