Se juega la segunda fecha del Provincial de la FeMiFu

Atlético Oberá visita a Tuyutí en Apóstoles, River de Villa Bonita recibe a Mandiyú y River de Santa Rita tiene una dificil parada ante Mitre en Posadas.

La FeMiFu dio a conocer el programa de partidos que tendrá la segunda fecha del torneo Provincial 2023, el cual y se pondrá en marcha el sábado venidero, con dos encuentros válidos por la Zona C del certamen que otorga al menos un cupo para el próximo Regional Amateur.

En la denominada Villa Olímpica de Puerto Piray, el local Nacional recibirá a Atlético Posadas desde las 19.30, en su debut en condición de local mientras que, en el estadio de la Liga Apostoleña, Rosamonte enfrentará a Luz y Fuerza de Iguazú, desde las 16, por la misma zona.

El cronograma prevé el resto de los partidos para el domingo, casi todos con horario de inicio fijado a las 16, salvo el choque que sostendrán en Rocamora el local Bartolomé Mitre de Posadas ante River de Santa Rita, por la Zona D, que arrancará a las 18.

En tanto, por la Zona A, Deportivo Belgrano de El Alcázar recibirá a Jorge Gibson Brown de Posadas; mientras que Defensores de San Pedro también se presentará ante su gente y luego del batacazo ante el Verdirrojo, esta vez para medirse frente a Central Iguazú.

Vale resaltar que el equipo de la Triple Frontera debutará así en el campeonato, después de quedar libre en la primera fecha ante la baja de Barrio Obrero por parte de la propia FeMiFu.

Además, siempre desde las 16 y por el grupo B, Andrés Guacurarí de Posadas afrontará un duro desafío ante Ex Alumnos 453 de San Vicente, en duelo previsto en el estadio de La Picada, en el oeste posadeño; mientras que la Asociación Deportiva Mado Delicia será anfitriona de Sporting de Santo Pipó, que en el debut se impusieron sobre Tuyutí de Apóstoles.

Por otra parte, en el único juego de la Zona C que se disputará este domingo, River Plate de Villa Bonita recibirá a Mandiyú de Garuhapé, al tiempo que por la Zona D, los choques serán entre Villa Nueva de Puerto Iguazú y San Martín, por un lado; y entre Deportivo Jardín América e Independiente de Apóstoles.

Programación

Zona A

Domingo 2:

16.00 hs. Belgrano vs Jorge Gibson Brown, en El Alcázar. Árbitros de San Vicente.

16.00 hs. Defensores de San Pedro vs Central Iguazú, en el Municipal de San Pedro. Árbitro: Federico Schwager (Eldorado)

Libre: Candelaria.

Zona B

Domingo 2:

16.00 hs. Andrés Guacurarí vs Ex Alumnos 453, en La Picada. Árbitro: Mariano Agli (Oberá).

16.00 hs. Mado Delicia vs Sporting de Santo Pipó, en Mado. Árbitros de Iguazú.

16.30 hs. Tuyutí (Apóstoles) vs Atlético Oberá, en la Liga de Apóstoles. Árbitro: Lucas Suárez (Posadas).

Zona C

Sábado 1:

16.30 hs. Rosamonte vs Luz y Fuerza (Iguazú), en la Liga de Apóstoles. Árbitro: Harold Lemos (Posadas).

19.30 hs. Nacional vs Atlético Posadas, en la Villa Olímpica de Piray. Árbitro: Luis Flores (Puerto Rico).

Domingo 2:

16.30 hs. River Plate (Villa Bonita) vs Mandiyú (Garuhapé), en Villa Bonita. Árbitro: Gabriel Cortinez (Posadas).

Zona D

Domingo 2:

16.30 hs. Villa Nueva (Iguazú) vs San Martín (Wanda), en la Liga de Iguazú. Árbitro: Jorge Kondratiuk (Puerto Rico)

17.00 hs. Jardín América vs Independiente (Apóstoles), en Jardín América. Árbitro: Darío de Lima (Oberá).

18.00 hs. Bartolomé Mitre vs River Plate (Santa Rita), en Mitre. Árbitro: Ariel Esquivel (Puerto Rico).

Deportes Misiones