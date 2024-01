Se define al semifinalista misionero en el Torneo Regional Amateur

Esta noche se jugará la revancha de los Cuartos de Final de la Región Litoral Norte. El encuentro comenzará a las 21h en Puerto Iguazú. En la ida igualaron 1-1.

El Torneo Regional Federal Amateur continúa en etapa de definición y esta noche los equipos misioneros se volverán a enfrentar por el pase a semifinal de la región litoral norte.

Central Iguazú recibirá a Bartolomé Mitre desde las 21h en el Estadio de la Liga Regional de Puerto Iguazú. En el encuentro de ida igualaron 1-1 y hoy se definirá quién avanzará a la próxima instancia.

Para este partido ambos equipos llegan con la confianza en alza luego y con las convicciones claras. Si bien en el duelo de ida en el estadio auriazul, el local fue superior, los dirigidos por Martín Lescano no dieron el brazo a torcer y se llevaron un buen resultado.

Esteban Klyniauk y William Ríos fueron los encargados de dejar la llave en suspenso, por lo que todo se definirá esta noche en la ciudad de las Cataratas.

El ganador de esta llave se medirá con el vencedor del cruce entre Victoria (Curuzú Cuatiá) y Puente Seco (Paso de Los Libres), cuyo partido de ida finalizó con triunfo por 2 a 1 a manos de Victoria.

Árbitros confirmados

Se trata del chaqueño Fernando Brillada. Sus asistentes serán Mariana Duré y María Soledad Ríos. Como cuarto árbitro fue designado Leonardo Gómez, todos de la Liga de Resistencia.

Más partidos

Defensores de Formosa vs Mandiyú de Corrientes – 17h.

Resistencia Central vs Deportivo Comercio (Santa Sylvina) – 17h.

Victoria de Curuzú Cuatiá vs Puente Seco de Paso de Los Libres – 21.15h.

Canal 12