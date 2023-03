“Santi” Marrodán presentó su Sublema acompañado por Hugo Passalacqua

El candidato a intendente de la ciudad de Oberá Santiago Marrodán, realizó este sábado 25 por la tarde la presentación de su Sublema, alineado con la Renovación.

Este sábado por la tarde, en local de calle Santa Fé 454 de Oberá, el candidato a intendente realizó el lanzamiento del Sublema “Ahora Todos”, de cara a las próximas elecciones del 7 de mayo.

El evento, fue acompañado por el candidato a gobernador, Hugo Passalacqua y el Diputado Provincial Rafael Pereyra Pigerl junto a otros referentes locales.

Por su parte Passalacqua resaltó la figura de “Santi” Marrodán, “lo conozco mucho, entonces puedo dar testimonio ante los vecinos y ante el pueblo de que estamos ante una gran persona que además ha transitado por las calles de esta Ciudad como muy pocos. Conoce Oberá como muy pocos, se entregó a la política desde siempre. Persona intachable, que cuando tuvo que gestionar y lo está haciendo, siempre lo ha hecho de la mejor manera y con el mayor compromiso hacia el vecino de Oberá. Hay momentos en los que uno plantea ciertas situaciones, donde la persona exacta, calza en el momento justo, no siempre se da. En este caso el “Ahora Santi” coincide realmente, es una persona con muchos sueños, con dedicación, decente, una persona de trabajo, con una familia de trabajo y sé que la gente lo va a valorar y apreciar. Por eso “Ahora Santi”, afirmó el Candidato a Gobernador Hugo Passalacqua.

Marrodán señaló que se siente preparado para ser el próximo Intendente de Oberá ya que fue durante cuatro años Secretario Coordinador de Gabinete en la Municipalidad y actualmente es Presidente del Concejo Deliberante, “ocupé esos cuatro años como Secretario Coordinador para entender el funcionamiento municipal y para ponerme a la altura. Me dediqué a eso, me dediqué a prepararme. Tengo el conocimiento de cómo es el funcionamiento real del municipio. Hace tres años soy Presidente del Concejo Deliberante y me queda hasta diciembre para completar los cuatro años, entendiendo la tarea que se realiza desde el legislativo local. Me pone contento cuando digo que quiero ser el próximo Intendente. Tengo la posibilidad de contar con un gran equipo acompañándome, con el que estuvimos trabajando, construyendo, capacitándonos y hoy puedo decir con total claridad que me siento capaz, tengo la experiencia y sé cómo hacerlo”, expuso Santi Marrodán a los presentes.

En la oportunidad, “Santi” Marrodán presentó la lista de candidatos a Concejales que lo acompañan:

Titulares:

1- Daniel Mielniczuk

2- Paola Amarilla

3- Juan Carlos Rossberg

4- Marcia Correa

5- Ricardo Staudt

6- Carmen Fuglistaler

7- Ramiro Marín

8- Patricia Nittmann

9- José Pascale

Suplentes:

1- Gladis Szeliga

2- Noel Pochmann

3- Luciana Kibisz

4- Jorge Bruno

5- Yanina Marks