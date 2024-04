Roque Gervasoni “Nosotros pretendemos tener siempre un buen precio en la producción orgánica y de calidad”

Esta mañana hemos tenido la oportunidad de hablar mediante llamada telefónica con Roque Gervasoni, Presidente del Instituto de Macroeconomía Circular (IMaC), quien nos ha brindado detalles sobre las actividades recientes de la institución.

Gervasoni nos cuenta sobre su última visita a Apóstoles, donde participó en la entrega de plantines y verduras. Destacó la importancia de estas acciones para la comunidad, especialmente en momentos económicos difíciles; “La verdad que para ellos es fundamental que nosotros podamos aportarle esto que estamos haciendo, que se hace en el ingenio de San Javier, una planta hortícola que reparte prácticamente en la mitad de la provincia los plantines que se elaboran allí”.

Se ha logrado distribuir los plantines en la mayoría de los lugares, pero también menciona que si no es posible llevar los plantines debido a las distancias, se opta por llevar semillas. Esto muestra una adaptabilidad y flexibilidad para satisfacer las necesidades de producción en diferentes lugares; “Siempre tiene que ver con la necesidad que tiene en este momento la producción de la cercanía y la compañía”.

El presidente del IMaC menciona que el valor económico y social de estas acciones, cómo una simple bandeja de lechuga o repollo puede representar un importante ahorro para los productores en tiempos difíciles. Además, enfatiza el papel de los bioinsumos gratuitos que proporcionan, contribuyendo a una economía más circular y sostenible.

“Venimos hablando con los productores, que no solamente es producir verduras de hojas verdes, también es producir otras verduras que le den la posibilidad a ellos de si no se vende o no se consume, hacer envasados encurtidos, no hay que desperdiciar nada y hoy por hoy, lo que más necesita el pueblo es alimento y la chacra es la que a nosotros nos provee” explicó.

Mostrando tambien el compromiso constante del instituto con el impulso de prácticas agrícolas sostenibles y el cuidado del medio ambiente; “Siempre preguntamos si ya utilizaron los insumos, estamos constantemente entregando este tipo de insumos, como los bioinsecticidas, que permiten combatir las plagas sin afectar negativamente el ambiente”, manifestó. Marcó el uso del biomo, un biofertilizante que ha arrojado excelentes resultados en la producción agrícola, sin recibir quejas por parte de los agricultores.

El Presidente del IMaC también subrayó la importancia de cuidar la salud de los productores, evitando el uso de venenos que pueden afectar tanto a la salud humana como al medio ambiente. “Cuidamos la salud del productor, que es el primero en enfermarse cuando utiliza veneno, así como la salud del agua y del aire”, añadió.

En cuanto al compromiso continuo del IMaC, Gervasoni dijo que llevan más de dos años entregando plantines, semillas y bioinsumos como parte integral de su labor. Además, el trabajo y el fortalecimiento de los mercados concentradores, donde la producción orgánica y de calidad encuentra un espacio para obtener precios justos y competitivos.

La labor del IMaC no solo se enfoca en el desarrollo agrícola sostenible, sino también en la preservación del entorno y el bienestar de los productores, consolidando así un modelo económico y ambientalmente responsable en el sector agrícola.

Encuentra el contenido completo de la entrevista a continuación…