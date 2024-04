Renzo Galarza “Esperemos que siga con esa racha goleadora también en este torneo nacional para dejar a Misiones lo más alto posible”

En una entrevista para Hoy Se Juega, tuvimos la visita de Renzo Galarza, Coordinador General de Oberá Hockey, con quien hablamos sobre el inicio de actividades y actualidad en el deporte, y la convocatoria del equipo en la liga Posadeña.

“Estamos muy contentos por la convocatoria que hemos tenido. No somos el equipo con más jugadoras convocadas de toda la liga Posadeña, lo cual habla muy bien de cómo venimos trabajando”, expresó.

Al ser consultado sobre la pretemporada y el inicio de la Liga, Galarza comentó: “Comenzamos la pretemporada en febrero y fue muy larga y exitosa. Arrancamos la Liga de la mejor manera, con tres triunfos consecutivos y con la goleadora Natalie destacándose en el campo”.

Así destacó el compromiso y la motivación de las jugadoras: “Las chicas siguen entrenando con nosotros en Oberá y asisten a los entrenamientos del seleccionado. El sábado pasado fue el último entrenamiento antes de que el equipo viaje a Tucumán el próximo jueves. Quiero agradecer a todos los que colaboraron con las chicas, desde sponsors hasta aquellos que adquirieron bonos para apoyarlas. Esto ha sido fundamental para que podamos lograr estos objetivos”.

Mostró entusiasmado por la reciente convocatoria del equipo y destacó el papel crucial de algunas jugadoras clave en el conjunto. “Eso fue un plus también esa convocatoria este la Pulga, le decimos, es la capitana del equipo, o sea capitana de la selección y bueno, eso es producto de su de su constante crecimiento, la perseverancia y el liderazgo que ella transmite, evidentemente los entrenadores vieron eso también en ella y bueno, por eso la designaron como capitana en Oberá.”

Elogió el desempeño de varias jugadoras fundamentales en el equipo. “Hockey es sub capitana entonces y después. Leyla en el arco siempre es una garantía. Melani por el lateral derecho y bueno Etel y Nataly son la pulga es media punta y bueno Nataly es delantera neta y bueno y goleadora. Esperemos que siga con esa racha goleadora también en este torneo nacional para dejar a Misiones lo más alto posible.”

Al ser consultado sobre el formato del torneo nacional, admitió que no estaba al tanto de todos los detalles. “La verdad que desconozco el formato. Yo la última vez que participé un torneo ha sido en Sub16 y bueno era por era por zonas. Habría que ver ahora el sorteo se llevó a cabo, si no me equivoco, ayer a la noche y no, no pude ver. No pude ver que quiénes serían los equipos que integran la zona de Misiones, pero. Pero un nivel muy fuerte, y el nivel es alto porque estamos hablando de algo nacional.”

También hizo hincapié en el crecimiento del hockey social y la expansión de las canchas sintéticas. “El hockey social ha crecido mucho, las canchas sintéticas han llegado a lugares donde antes no llegaban, entonces el nivel es alto.”

Compartió su entusiasmo por el excelente desempeño del equipo en las últimas fechas. “Tres triunfos, sí, tres fechas, tres partidos ganados. Y bueno, arrancamos de la mejor manera jugando contra el campeón, ganando 1 a 0 un día que se presentaba difícil.”

Igualmente dijo que el espíritu de lucha del equipo a pesar de las dificultades. “Entre jugadoras con lesión, el dengue que también nos afectó y otras chicas que no pudieron estar, se nos complicó armar el equipo, muchas bajas, muchísimas bajas. Pero el equipo sacó mucha garra, esa que siempre nos caracterizó y sacamos adelante un partido increíble y creo que ahí fue el click.”

Con estos resultados positivos y la expectativa de jugar como locales en la próxima fecha, el equipo de Oberá Hockey se prepara para seguir demostrando su buen nivel en la Liga Posadeña.

Accede al contenido completo de la entrevista a continuación…