Reina de los mares: el homenaje de Diana Amarilla a la submarinista Eliana Krawczyk

La reconocida cantante Diana Amarilla compuso una canción dedicada a la reina de los mares, la submarinista Eliana Krawczyk, tripulante del ARA San Juan.

Reina de los mares. Esa connotación utilizó Diana Amarilla durante su último sencillo dedicado a la submarinista Eliana Krawczyk, única mujer a bordo del ARA San Juan. La cantante misionera cuenta diversas experiencias vividas y la labor que tenían tanto la jefa de armas como los demás tripulantes del submarino.

La artista presentará esta canción junto a su gran repertorio de cara al show que prepara para el Festival Nacional de la Navidad del Litoral. El evento se celebrará del 8 al 10 y del 15 al 17 de diciembre en Leandro N. Alem.

Además de Diana, el festival contará con la presencia de Alejandro Lerner, Axel, Amboé, Coki Ramírez, Cristian y la Ruta, Luis Soza, Susana Moreno, Vanesa Avellaneda y el Ballet del Parque del Conocimiento, entre varios otros artistas.

“Suéltame en el agua, este es mi lugar. En cada puerto estaré, en cada intento viviré, sin un lamento soy canción”, dice el estribillo de la canción. Amarilla logró conocer más sobre la primera submarinista de Argentina a través de charlas que mantuvo con su hermana, Silvina Krawczyk.

Ya no mandes cartas en botellas

Anunció en todas sus redes sociales el estreno del videoclip que se rodó en el estudio FlashArte que dirige en México DF el bailarín y productor misionero Rulo Carvalho.

En la canción se la ve y escucha a Diana recitar: “Ya no mandes cartas en botellas ensuciando tu ilusión y el mar. Cuando lloré de susto, sin agua en los ojos me convertí en esta inmensidad y ahora tanto aquí como allá me llaman La Reina del Mar. Y si no me encuentran por ninguna parte estoy donde quiera estar como en la última foto que me sacaste con tus ojos. Estoy ahí, no me busques más. Si cuando mojes tus pies en la costa yo te estaré acariciando”.

Diana Amarilla conquistó el corazón de todos cuando ganó el reality show Tu cara me suena en 2015. Aunque, previamente conmovió a todo el país cuando salió segunda en el concurso de talentos que se llamaba Elegidos.

Canal12