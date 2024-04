Real Madrid eliminó a Manchester City por penales

Tras un global de 4-4, Real Madrid se impuso en la definición desde los 12 pasos. Avanzó a la instancia de semifinales de la Champions League.

Real Madrid avanzó a las semifinales de la Champions League, luego de derrotar por penales al Manchester City en Inglaterra. El partido de vuelta había finalizado 1 a 1 para cerrar un global de 4 a 4, y la clasificación se tuvo que definir desde los 12 pasos.

Durante el partido, Rodrygo abrió el marcador para la visita a los 11 minutos del primer tiempo y Kevin De Bruyne lo igualó a los 30 del complemento. Los de Ancelotti enfrentarán al Bayern Munich en semifinales.

En la definición desde los 12 pasos, Julián Álvarez abrió la serie con un sólido remate abierto, y en el primero del Madrid, Ederson se lo tapó a Modric. Bernardo Silva no pudo aprovechar la ventaja con un remate al medio que le adivinó Lunín, y Bellingham igualó en el segundo visitante.

El arquero del Real volvió a lucirse en el tercero, atajándole el remate a Kovacic. Lucas Vázquez no falló y puso al Merengue arriba con su penal cruzado. Foden cortó la racha de errados en el City para igualar la serie, pero Nacho volvió a poner la ventaja visitante abriendo el suyo. El quinto, obligado a meter, fue para el arquero Ederson que pateó muy bien para darse la última chance, pero Rüdiger no falló en el último y metió al Merengue en semis.

Fechas para las semifinales

Por su parte, Bayern Múnich se impuso 1-0 ante Arsenal, por la vuelta de los cuartos de final de la Champions League 2024. Los dirigidos por Thomas Tuchel aprovecharon la localía y sellaron su pase a las semifinales, luego de la igualdad 2-2 del encuentro de ida. El único tanto en el Allianz Arena lo convirtió el alemán Joshua Kimmich.

Así, las llaves de semifinales quedaron definidas de la siguiente manera:

Borussia Dortmund vs Paris Saint-Germain | Martes 30 de abril

Bayern Múnich vs Real Madrid | Miércoles 1 de mayo

Paris Saint-Germain vs Borussia Dortmund | Martes 7 de mayo (partido de vuelta)

Real Madrid vs Bayern Múnich | Miércoles 8 de mayo (partido de vuelta).

Canal 12