Quiénes son y qué dijeron las cuentas que difundieron falsos saqueos

Las revelaciones del Reporte de Iniciativa Contextual sobre casos, cuentas, desinformación y narrativas antidemocráticas.

Una imagen de la Policía de Córdoba acuertelada en diciembre de 2013; un saqueo de agosto de 2018 o una revuelta mexicana de 2017 fueron parte de las imágenes que circularon esta semana como ilustración de ataques a comercios.

La semana despertó un inquietante movimiento en redes sociales que combinó un cóctel explosivo: mucha desinformación, casos de manipulación de datos deliberada y bombeo tóxico de violencia.

Una imagen de cuando la Policía de Córdoba se autoacuarteló, en diciembre de 2013, ilustró la noticia de “Saqueos en Córdoba, Mendoza y Neuquén: decenas de detenidos”, de un portal porteño.

Otra foto del 31 de agosto de 2018 sobre un saqueo al supermercado Átomo de Mendoza se viralizó para como retrato de los incidentes actuales en otra ciudad mendocina, Las Heras y hasta ilustró incidentes de Rio Cuarto. Leonardo Sosa, uno de los fundadores de Revolución Federal y uno de los usuarios más violentos en Twitter, hoy X, reapareció esta semana.

Entre decenas de posteos, el martes 22 publicó: “Coto de Ciudadela Ahora Se llevan todo Electro”, desde su cuenta @Leo_bertario. Tenía emojis de cajones mortuorios. La foto del supuesto Coto de Ciudadela era otra imagen falsa: una revuelta mexicana de 2017, conocida como el Gazolinazo, cuyas fotos fueron difundidas en aquel entonces en Infobae y El País.

Estos son sólo algunos de los hallazgos que descubrió el reporte semanal de Contextual, una iniciativa del Instituto de Desarrollo Digital de América Latina y el Caribe (IDDLAC) que trabaja desde el mes de abril en Argentina en el marco de las elecciones presidenciales con la misión de coordinar reportes de narrativas antidemocráticas y diagnóstico de desinformación.

Dirigida por Andrés Piazza y Javier Pallero, Contextual señala en su último informe al que accedió Página/12 dos cosas. “Las redes sociales que habitualmente manejan sus propias reglas, fueron por estos días caja de resonancia perfecta para infundir temor y generar un efecto contagio sobre una palabra que, cada vez que es dicha o escrita, resuena con sensibilidad en el país: saqueo”, señala.

Motorizadas tanto por cuentas anónimas como de personalidades reconocidas, añade, el pasado fin de semana se propagaron imágenes, videos y voces de alarma sobre hechos que en muchos casos no pudieron verificarse y, en otras ocasiones, dejaron en evidencia el deseo de manipulación, más allá de que hayan ocurrido variados ilícitos.

Entre los propaladores, anónimos y conocidos, el reporte identifica algunas cuentas ignotas que a poco de escarbar aparecen ligadas siempre a grupos de difusores de Javier Milei o Patricia Bullrich.

Entre las más figuras conocidas, en cambio, está Manuel Adorni, un reconocido negacionista, economista macrista, de Republicanos Unidos, que mantuvo una de las cuentas más activas esta semana con posteos que llegaron –hasta este 24 de agosto-, según el reporte, a casi 157 mil reproducciones.

De esa cuenta partió el polémico tuit de Javier Milei, quién se sumó a un comentario suyo y agregó la referencia a 2001. “Las mismas imágenes que en el 2001/2. Los mismos responsables. Una Argentina distinta es imposible con los mismos de siempre”. Milei borró luego el mensaje, pero el posteo permaneció en cuentas y portales como La Derecha Diario.

Deliberadas

El caso del supermercado Átomo parece paradigmático. Esta semana hubo efectivamente incidentes en el departamento de Las Heras, Mendoza, pero las imágenes que se viralizaron eran de otro episodio de 2018.

Por otro lado, Contextual detectó que las mismas imágenes de 2018 fueron subidas a la red X para ilustrar situaciones de Río Cuarto.

Así lo manifestaron distintos usuarios: @Andrea68002642 lo compartió el 20 de agosto a las 22.50 y @Eduardo23717540 lo hizo siete minutos más tarde, a las 22.57. Antes, a las 22.32, la misma @Andrea68002642 había compartido otro video, con un robo ocurrido en Neuquén que también atribuyó a Río Cuarto.

Del mismo modo, hizo @GastonVigna: situó en Río Cuarto el video de Neuquén a las 22.59. En YouTube, @JuanPalandri también compartió el video de Neuquén como si hubiese ocurrido en Río Cuarto.

¿Quienes son ellos? @Andrea68002642 suele replicar en las redes posteos de Ramiro Marra, pero también de Javier Iguacel o Indignados, una cuenta que comparte sucesivas desinformaciones con 397 mil seguidores.

En cambio, @GastonVigna y @Eduardo23717540 replican mensajes de Patricia Bullrich. “Milei es Massa” o “Bullrich es la solución”, posteó estos días @Eduardo23717540.

Uno de los casos más curiosos de “manipulación deliberada” es el de Carlos Malvido Gimenez, @MalvidoGimenez en la red X. Según el reporte, “con cuenta chequeada con tilde azul” y “descripción como ingeniero, terapeuta y excombatiente”, escribió: “´SERGIO, CRISTINA, ALBERTO Y KICILLOF YA TIENEN SUS PRIMEROS SAQUEOS´, con cuatro fotos ilustrativas de actos vandálicos. Ninguna pertenece a los supuestos hechos ocurridos en Argentina durante estos días”, sentencia el informe.

Y agrega: “La primera imagen es del diario mexicano Expansión en 2018. Otras dos pertenecen son de Argentina pero de 2012, y fueron subidos por los medios españoles El País y RTVE. La restante apareció en distintos portales en 2012, 2016 y 2017”.

¿Quien es Malvido Giménez? Sus posteos también celebran a Patricia Bullrich, atacan al oficialismo y ante el advenimiento de Milei advierte: “Argentina necesita alguien que gobierne o queres loco que rompa todo?”.

Vienen las motos

El fenómeno de las “hordas en motos” en la provincia de Córdoba data por lo menos desde el año 2016, según consigna el reporte.

El domingo 20 de agosto, alrededor de las 18, la Policía comenzó sus operativos al conocer la existencia de un grupo de WhatsApp llamado “saqueos Río Cuarto”, en el que se incitaba a cometer delitos en diversos comercios. Identificó y detuvo a la creadora del grupo.

El grupo llegó a tener unos 2 mil usuarios. Uno de los videos que se difundieron sobre el caso obtuvo 2,3 millones de reproducciones hasta el 24 de agosto.

Lo curioso es qué decía el mensaje. “Un ejército de cientos de motochorros salieron a saquear absolutamente todos los negocios de Rio Cuarto. ¿Alguien sabe si a Lali Esposito ésto le parece triste y peligroso como Milei?”. El posteo en X del usuario llamado @StarkDSC, citó a un video de @FranzuttiAbi.

Las mismas imágenes también circularon en Colombia donde parecen haber buscado agitar el malestar contra la izquierda. “La izquierda criminal (es redundante) comienza a prender los motores de sus colectivos armados y sus grupos de choque, saqueo, en Argentina ante una posible derrota en las urnas.

Esa es la dinámica de los socialistas: indultar a lo peor del hampa y así contar con camisas pardas a su disposición”, publicó @Enrique_GomezM, director de Salvación Nacional, autopostulado como “Movimiento defensor de los principios conservadores de Colombia”.

El video, publicado junto con el de un robo en un supermercado de Neuquén, tuvo 115.600 vistos hasta el 24 de agosto, continúa el informe.

Revolución Federal, en modo estallido

Leonardo Sosa estuvo activo gran parte del 22 de agosto desde su cuenta @Leo_bertario. La suya fue una de las cuentas denunciadas por la portavoz Gabriela Cerruti.

“La difusión de imágenes deliberadamente engañosas para generar indignación y la publicación de muertes que ninguna fuente oficial confirmó son parte del cóctel de sus publicaciones en la red social X”, señaló el Reporte Contextual.

Uno de sus tuits tuvo 400 mil visualizaciones. A lo largo del día instaló rumores sobre la renuncia de Alberto Fernández, afirmó que habían prendido fuego a tres saqueadores (23 de agosto a la 1.11); deslizó que el Gobierno evaluaba restringir el acceso a Internet en todo el país (23 de agosto a las 9.10); que Cristina estaba “regando las calles de sangre”, que ya había cuatro muertos (22 de agosto a las 11.34); que habían matado a los dos dueños de un supermercado en Moreno (22 de agosto a las 9.53), y planteó que los vecinos de Boulogne hablaban de “ir a golpear las puertas de los cuarteles de los milicos” (23 de agosto a las 12.07), casi como un guiño a los tiempos de los golpes de Estado”, resume el informe.

“Libertarios tenemos que salir a exigir elecciones anticipadas ya”, escribió el 22 a las 9.06. “Milei está listo para asumir. Bullrich se cae a pedazos, Massa no llega. Que reviente todo ahora y pegamos el garrotazo desde Casa Rosada”, publicó en su tuit de 400 mil visualizaciones.

Ese 22 de agosto continuó:

14.11: “Ola de saqueos y robo piraña en todo el país. Cristina brilla por su ausencia. Tenemos que salir todos a la calle a pedir #AdelantoDeEleccionesYA. No podemos soportar esto hasta Diciembre”. 141 Reproducciones.

14.21: “Esta malparida esta detrás de toda esta ola de Saqueos organizados en Argentina. La venganza de Cristina Kirchner es clara: no me votan? (…). Renuncia inmediata (…) y llamado a #EleccionesAnticipadasYA”. 287 reproducciones.

14.22: Diosss. B4LA URGENTE.

14.31: “Libertarios tenemos que hacer q la hiper estalle ESTE MES. Milei tiene que asumir con la hiper estallada, sino le van a adjudicar el estallido a él y van a buscar voltearlo mas rápido. Cristina se tiene que ir en helicóptero si o si. Preparense para estar varias hrs en la calle”.

Poco más tarde redobló la apuesta, mismo hashtag y emojis de incendio. 15.28: “Cristina prende el helicóptero que llega el León. Si no te vas de Casa Rosada x las buenas, lo haras por las malas. #EleccionesAnticipadasYA”.

Como había sucedido hasta entonces, a excepción de uno, el posteo no rebotó. “Estamos a 5 minutos de que estalle la hiperinflacion y a 10 minutos de que Cristina se vaya del gobierno en helicóptero. Brindemos por el pauperrimo final del Kirchnerismo en el poder”, se regocijó el 23 de agosto a las 12.58, aunque con repercusión muy baja de 527 reproducciones, hasta este 25 de agosto.

Quién gana: ¿Bullrich o Milei?

Libertarios, Milei, dicen desde Revolución Federal. Es curioso. ¿Esta organización no tenía vínculos con los Caputo? ¿Por qué Milei y no Bullrich? O es una campaña tan negativa que termina pegándole al candidato. Quién lo sabe.

Un dato curioso surgió esta semana de una consultora de medios basada en inteligencia artificial que envía informalmente reportes al Gobierno nacional sobre desinformación y narrativas de odio en redes sociales, Inteligencia Social. Esta semana lo hizo.

En este caso, analizó un conjunto de cuentas de Tik Tok con más de 5.000 seguidores. Según sus datos, la palabra “saqueos” en los comentarios de los videos que relevaron fue de 0.14 por ciento. No obstante, hubo picos importantes el día de las PASO y los días posteriores, con 0,29 por ciento.

Al relacionar la palabra “saqueos” con los candidatos presidenciales, encontraron que la candidata de JxC es la que mayor correlación ostenta tanto en promedio como en picos. Pasa de 0,56 en las PASO a 2,04 el viernes 18 de agosto porque, según dicen, los videos en los que aparece Bullrich contaron con una mayor cantidad de menciones de la palabra.

Con estos datos, comenzaron a barajar una hipótesis: para ellos, podrían ser un indicador que sugiere que los saqueos fueron por lo menos visibilizados desde ese sector.

Luis Alberto Quevedo sugería el año pasado, a comienzos de 2022, la película Brexit. No había pasado el atentado a CFK pero había pasado la desconexión del Reino Unido de Europa, Donald Trump, Jair Bolsonaro, la pandemia, la crisis, el FMI. El miedo colonizaba la política.

La película retrata al cerebro del Brexit. Un consultor que discute con la política y busca desesperadamente entender de qué habla la gente, se sienta en una mesa, toma té y al final, en una escena, sale a la calle y se tira en el pavimento, pone la oreja en el pavimento para escuchar, ahí, eso que pasa.

Da la impresión de que eso que pasa, pasa también en esas conversaciones.

Las redes hacen su juego, gran parte de la gente hace tiempo empezó el desenganche y en una medida nada despreciable optó por variantes de una derecha radical que vende futuro perfumada con el miedo.

Alejandra Dandan

Página/12