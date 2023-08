Presidente de Brasil reprochó a medios de comunicación por silenciar situación con Assange

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, el miércoles al final de un encuentro con la prensa extranjera acusó a los medios de comunicación de silenciar la situación en torno al fundador de WikiLeaks, Julian Assange.

“Díganme, ¿qué explica ese silencio ensordecedor sobre la detención de nuestro socio Assange, que está [encarcelado] en el Reino Unido? Él hizo la acusación más grave de espionaje por parte de Estados Unidos, incluso sobre [la expresidenta brasileña] Dilma Rousseff. Debería haber sido declarado héroe, pero en lugar de eso fue detenido y se exigió su extradición a Estados Unidos. Y todos están callados”, señaló el mandatario brasileño dirigiéndose a un periodista de la revista alemana Spiegel.

Antes, el reportero preguntó insistentemente al jefe de Estado si iba a reunirse con su colega ucraniano Vladímir Zelenski. Lula da Silva hizo caso omiso de la pregunta.

En Estados Unidos, el australiano de 52 años está acusado de delitos relacionados con el mayor caso de divulgación de información clasificada de la historia estadounidense.

Se enfrenta a 175 años de prisión por el conjunto de cargos que se le imputan. Assange lleva varios años recluido en la prisión londinense de alta seguridad de Belmarsh.

El pasado noviembre, destacadas publicaciones occidentales, entre ellas The New York Times, The Guardian, The Times, Le Monde y El País, pidieron al Gobierno de Estados Unidos que retirara los cargos contra Assange.

Agencia TASS