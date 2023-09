Pensaron que iba a ser una visita tradicional, pero se sorprendieron con la infraestructura y tecnología que encontraron

Se trata de 42 estudiantes de cuarto año, de las orientaciones en economía y en ciencias sociales, del Instituto San Alberto Magno, de la localidad de Puerto Rico, quienes conocieron la Legislatura de Misiones.

La estudiante Ayelén Hillebrand aseguró que creía que “solo iba a ser un recorrido” en el que le “iban a mostrar nomás”, pero reconoció que terminaron “aprendiendo más cosas” porque le explicaron “prácticamente todo”, como por ejemplo la función del Poder Legislativo y de los diputados provinciales.

“Me parece muy creativa, está muy ambientada a la actualidad y es una manera más fácil de aprender, no me imaginaba que iba a ser tan lindo, me llamó muchísimo la atención”, expresó sobre la visita.

Asimismo, su par Santiago Alles resaltó la posibilidad de “poder estar en el Recinto de Sesiones” y destacó la importancia de la metodología didáctica utilizada, porque cree que le permitió “reforzar bastante los conocimientos\”.

A la estudiante Agustina Hippler le pareció importante porque considera que “en otras etapas de la vida por ahí no se tiene el tiempo para hacer una visita guiada”. Y aseguró que “es lindo venir con los compañeros y conocer lo que realmente pasa en nuestra provincia y cómo se forman las leyes”.

Además, dijo que le gustó la manera en que profundizaron los conocimientos: “Soy re competitiva, me encantan los juegos y todo ese tipo de cosas”, enfatizó, en relación con la competencia en la que participaron como actividad de cierre.

“Realmente nunca tuve la oportunidad de venir a un lugar como este, la Cámara de Representantes de Misiones, me sorprendió la infraestructura, los espacios que tiene, y las visitas guiadas, que son para desarrollar más los conocimientos”, manifestó Facundo López, otro de los estudiantes.

“Es un lugar muy grande, que cuenta con la tecnología necesaria, para que pueda ser también lo más cómodo posible”, agregó.

Además, resaltó “la manera informal de explicar”, a la cual consideró más efectiva, y destacó la posibilidad de interactuar con la robótica a través del asistente virtual \”Legis\”, en el Embajador Legislativo.

Las docentes también dieron su opinión sobre la visita realizada por sus estudiantes a la Legislatura misionera. A María del Rosario Dacca, profesora de tecnología, le pareció “excelente y muy atractiva para los chicos, ya que ellos hoy en día se manejan continuamente con herramientas tecnológicas, así que viene muy bien para aprender”.

A su colega, María Vercelli, profesora de derecho, también le pareció “una experiencia muy enriquecedora, dinámica e interactiva, que es lo más importante para los adolescentes”. Consideró que la tecnología “es necesaria, porque se utiliza para todo en la vida cotidiana, entonces no podía ser de otra manera en nuestra Cámara de Representantes, donde se usa para crear normas y sesionar”.