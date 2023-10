Orbán “La UE crea un mundo orwelliano ante nuestros ojos”

Anteriormente, el primer ministro húngaro criticó a Bruselas en retiradas ocasiones.

La Unión Europea “crea un mundo orwelliano ante nuestros ojos”, escribió este jueves el primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, en su cuenta de X (antes Twitter).

“Compran y suministran armas mediante el Fondo Europeo de Apoyo a la Paz. Quieren controlar los medios mediante la Ley Europea de Libertad de Medios. ¡No luchamos contra los comunistas para terminar en 1984!”, manifestó el mandatario.

No es la primera vez que Orbán arremete contra el bloque comunitario. A finales de junio, afirmó que en la UE no existe ni paz ni prosperidad debido a sus decisiones respecto al conflicto ucraniano. Además, criticó las sanciones antirrusas impuestas por Bruselas, aseverando que van “en contra del sentido común” y “simplemente no funcionan”.

Agencia RT