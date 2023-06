No es un simple día, por Leandro Frank

En Argentina, cada 13 de junio se celebra el “Día del Escritor” en honor al nacimiento de Leopoldo Lugones.

Si de los recuerdos encontramos los argumentos de la escritura. De la escritura, encontramos la posibilidad de plasmar nuestros pensamientos más profundos, incluso aquellos gritos internos, que parecen inaudibles y nos destapan los ojos.

Dijo Jorge Luis Borges, “tengo un refugio que no todos tienen y es el hecho de que esencialmente soy un escritor. Mal escritor, buen escritor, eso no importa. Lo importante es poder refugiarme en la literatura, eso es lo que más me ayuda a escapar de la soledad”.

En estas palabras, encontramos la esencia de la escritura, una vía de escape y una forma de encontrar sentido en el mundo.

La escritura abarca un amplio espectro de expresiones, desde la obsesión por los misterios de la muerte hasta la experimentación vanguardista, el absurdo, la metafísica y las protestas en voz alta.

A través de nuestras palabras, podemos denunciar las injusticias y hacer que nuestra voz sea escuchada. La literatura es un universo propio, creado por nosotros y que nos pertenece.

Leopoldo Lugones no fue solo el motivo de un día de celebración. Su vida y obra nos brindan la oportunidad de reflexionar y valorar ese multiverso, que se abre ante nosotros a través de la escritura.

Su legado nos inspira a renovar la esperanza de cambiar el mundo con nuestras palabras o simplemente a describirlo tal como lo vemos.

Lugones fue un marinero que navegó en el océano de las analogías y los tintes poéticos.

Fue un vanguardista que ondeó la bandera del modernismo y un apasionado que sufrió las heridas de un amor trágico, el cual finalmente lo llevó a quitarse la vida al beber un vaso de whisky con cianuro en 1938.

En memoria de Leopoldo Lugones, la Sociedad Argentina de Escritores (SADE) estableció el 13 de junio como el “Día del Escritor” en Argentina.

Hoy, en este día, levantamos nuestras copas en honor a su memoria y agradecemos por el legado que nos dejó.

Leandro Frank

Canal 12