Muere el actor Matthew Perry, estrella de la serie ‘Friends’

Fuentes del portal TMZ afirman que el intérprete fue encontrado sin vida en un jacuzzi en su domicilio.

El actor estadounidense Matthew Perry, estrella de la serie ‘Friends’, ha muerto a los 54 años de edad.

“Estamos devastados por el fallecimiento de nuestro querido amigo Matthew Perry. Matthew fue un actor increíblemente dotado […]. El impacto de su genio cómico se sintió en todo el mundo, y su legado perdurará en los corazones de muchos”, afirmaron desde el grupo Warner Bros., que produjo ‘Friends’.

El portal TMZ reportó en un primer momento que, según fuentes policiales, el intérprete fue hallado sin vida en un jacuzzi de su domicilio en Los Ángeles sin signos de muerte violenta ni rastro de drogas. Según las fuentes, los servicios de emergencia acudieron a su casa por un aviso de paro cardíaco.

Poco después, TMZ detalló que Perry llegó a su casa la mañana del sábado después de una ronda de dos horas de ‘pickleball’ y envió a su asistente a hacer un recado. Cuando este regresó unas dos horas más tarde, descubrió el cadáver del actor y llamó al 911.

Mientras, Los Angeles Times publica que las autoridades acudieron al domicilio sobre las 16.00 horas. Las fuentes policiales no detallaron la causa de la muerte, pero indicaron que no se hallaron drogas en el lugar, señala el medio. El suceso se trató como un “rescate acuático”, según una fuente de NBC. Tras hallar el cuerpo sin vida de Perry, unidades de la Policía de Los Ángeles abrieron una investigación para establecer la causa de la muerte.

Perry alcanzó gran popularidad por interpretar a Chandler Bing en la exitosa comedia de los 90 ‘Friends’, que duró diez temporadas. El actor obtuvo una nominación a los Emmy en 2002 por este papel.

Lucha contra la adicción

El actor luchó durante mucho tiempo contra su adicción a los medicamentos recetados y al alcohol, algo que expuso en sus memorias, publicadas en 2022 con el título ‘Amigos, Amantes y la Gran Cosa Terrible’, recuerda CNN.

Entre otros detalles, el actor revelaba en su libro que su abuso de los opioides le provocó una ruptura de colón a los 49 años. Los médicos le dieron un 2 % de posibilidades de sobrevivir y estuvo en coma un par de semanas. Para recuperarse, el actor fue sometido a 14 operaciones quirúrgicas. También confesaba que tuvo que recurrir unas 15 veces a cursos de rehabilitación para superar su adicción.

En una entrevista con The New York Times en octubre de 2022, Perry dijo que llevaba 18 meses limpio. “Probablemente me he gastado 9 millones de dólares o algo así intentando estar sobrio”, declaró.

Agencia RT