Manuel Telez Sepulveda “Sigan haciendo lo que les gusta, que nadie les obligue a hacer otra cosa”

Los Premios Prisma han abierto puertas tan grandes que nos ponemos muy felices cuando vemos programación destinada a niñas, niños y adolescentes, o conducida por nnya.

Como es el caso de los niños de Oberá con el programa GTC Gaming, quienes además recibieron un beneplácito del Concejo Deliberante de esta ciudad por haber recibido una mención en la 4ta edición de los Premios Prisma.

Conocé a Manu, uno de sus conductores:

– ¿A qué jugabas cuando eras más chico?

– Jugaba juegos en páginas web, juegos físicos también, como el ajedrez, la escondida con amigos y entre otros.

– ¿A qué jugas ahora? Contame sobre GTC Gaming, cómo es hacer el programa así con amigos y los padres, en Buenos Aires y Oberá

– Ahora sigo jugando los mismos juegos físicos, y también videojuegos como Minecraft, Stumble Guys y Plantas Contra Zombies.

El programa trata de informar sobre las últimas noticias de Gaming Tecnología y Ciencia, y la realización de éste consiste en: yo (Manu_ts), Delta Games y Suyodhana traemos 2 notas cada uno para leerlas en el transcurso del programa.

Luego, Daniel Barrios (papá de mis 2 compañeros) nos trae una información de, generalmente, efemérides de la ciencia. Ellos salen por comunicación telefónica.

– ¿Cuáles son tus pasatiempos? ¿Qué es lo que más te gusta de la escuela?

– Mis pasatiempos serían jugar videojuegos y (de vez en cuando) leer uno que otro libro.

Lo que más me gusta, del colegio en mi caso, es estar con mis compañeros, ya que ellos están conmigo desde la primaria.”

– ¿Qué música te gusta, ¿Quiénes son tus artistas, influencers, gamers favoritos?

– No escucho recurrentemente música, pero me gusta La Konga que es un grupo musical, influencer favorito no tengo ya que no uso redes sociales, y Gamer podría ser ElSpreen.

– Un msj a los niños y adolescentes

– El mensaje es qué sigan haciendo lo que les gusta, que nadie les obligue a hacer otra cosa, y que no se sientan mal por lo que la gente opine de mala forma lo que te gusta.

Laura Montenegro

Prisma Digital