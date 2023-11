Liga Obereña, las chicas de Primera jugaron su segunda fecha

El pasado domingo, en cancha del club Racing de Villa Svea, se disputó la 2ª fecha del Torneo Clausura “Aylen Chemes” en Primera División.

Fue la única categoría que tuvo acción, ya que no se programaron partidos para Sub15 o Reserva.

Y las primeras en salir a la cancha fueron las chicas de Atlético Alem y San Martín de 25 de Mayo. A pesar del intenso calor del mediodía dominguero, las rivales de turno no se achicaron y la pelota corrió.

Pero fueron las representantes de Leandro N. Alem las que pudieron prevalecer, ganando el encuentro con un contundente 4 a 0. Los goles para las “cerveceras” fueron convertidos por Sandra Dorbin y Yisela Ramírez y los dos últimos los hizo Analise Ferreyra.

Fue una buena tarde para las de la capital provincial de la alegría, ya que Atlético Iguazú también cosechó un triunfo más, al derrotar por 6 a 0 a River de Villa Bonita. Micaela Brizuela, Anabela Dutra y Melina Núñez anotaron dos goles cada una, para aportar a semejante victoria.

En tanto que en el último partido de la tarde, Atlético Oberá venció a Racing por 2 a 0, con goles de Lucila Klipauka y Fabiola Krzeczkowski.

Lo que viene

Sub15: 2da. Fecha. Sábado 4/11. Estadio Enrique Speyer (L. N. Alem)

8.30 hs. Atlético Iguazú vs. Atlético Oberá

9.45 hs. Atlético Alem vs. Racing de Villa Svea.

Reserva: 2da. Fecha. Sábado 4/11. Estadio Enrique Speyer (L. N. Alem)

15.30 hs. AEMO vs. Atlético Oberá

17.00 hs. Atlético Alem vs. Atlético Cpo. Grande

Libre: Racing de Villa Svea.

Primera: 3ra fecha. Domingo 5/11 – Cancha: Club Atlético Iguazú

14.45 hs. Atlético Alem vs. Racing de Villa Svea

16.15 hs. Atlético Oberá vs. River de Villa Bonita

17.45 hs. Atlético Iguazú vs. AEMO

Libre: San Martín