La privatización de la información pública, por Aldana Somoza

Mientras La Libertad Avanza recorta el acceso y la pauta de medios tradicionales, la comunicación oficial se centra en las redes, donde surge un posible negocio para las cuentas privadas de los CM, como Iñaki Gutiérrez y Eugenia Rolón.

El domingo 10 de diciembre asumió el gobierno de Javier Milei rompiendo varios de los protocolos. Institucionales y también comunicacionales.

El liberal-libertario dio su primer discurso presidencial de espaldas al Congreso, frente a miles de seguidores que aplaudían y vitoreaban “no hay plata”, “motosierra”, “ajuste”; restringió el acceso a reporteros gráficos negando acreditaciones; y lo más llamativo y alarmante: la jura de ministros y ministras en Casa Rosada se realizó a puertas cerradas, sin que la prensa pudiese cubrir el acto de relevancia pública.

¿Cómo se podía enterar la ciudadanía?

A través de las redes de los dos jóvenes libertarios Iñaki Gutiérrez y Eugenia Rolón, de 22 y 21 años respectivamente, abriendo la puerta a un posible negocio de monetización.

Conocidos como los “CM” (Community Manager) de Milei y Victoria Villarruel, Gutiérrez y Rolón son los arquitectos de la campaña digital de La Libertad Avanza y la llegada masiva que alcanzaron en las redes, sobre todo en Tik Tok.

Los jóvenes influencers se definen en sus redes como de “derecha anticomunista”. Rolón le suma “antifeminista”.

Los medios replicaron los videos de las cuentas de Iñaki, a modo de “cobertura” de la jura de ministros. No se transmitió por las cuentas oficiales de Casa Rosada ni permitieron el ingreso de la prensa.

Lo mismo pasó con la ceremonia en el Teatro Colón.

El filtro derivó en que, por ejemplo, intervinieran la imagen del presidente en las fotos, visiblemente editada cual portada de revista, con rasgos afinados y menos papada.

Derecho a la información

“Depender de seguir a influencers para la comunicación pública no es lo que corresponde institucionalmente”, relata a Tiempo Natalia Zuazo, directora de Salto Agencia y consultora en políticas tecnológicas.

“Hay muchos problemas en las decisiones de comunicación pública que está tomando el gobierno. No se trata solo de lo que quiere transmitir sino del derecho a la información de la población. Los actos de gobierno deben ser públicos, hay una ley de acceso a la información pública aprobada en 2016 que implica la obligación de hacerlo”.

Tiempo se comunicó con Gutiérrez para conocer el por qué de las decisiones pero no obtuvo respuesta.

En los últimos días, los influencers y CM del nuevo mandatario y su vice anunciaron orgullosos a través de sus cuentas que tendrán un cargo en el gobierno y lo desempeñarán “ad honorem”.

Dijeron que donarán su sueldo, sin más detalles. “¿Cómo haces para vivir sin cobrar un sueldo?”, lo apuró un usuario en la red X. Iñaki contestó: “Tengo 22 años, padres que tengo el honor de tener en mi vida y estudio 2 carreras universitarias, buscaré de forma lícita la manera de mantenerme”.

Para Suazo, la idea de “yo dono mi sueldo y hago esto por amor”, va en contra del concepto de meritocracia que ellos mismos defienden, ya que “trabajar gratis” solo sería posible por un privilegio de clase.

“El tema del sueldo lo superamos en el siglo XIX con las constituciones modernas, se supone que se les paga a los funcionarios públicos para que ejerzan su cargo porque sino sólo puede ejercerlos la aristocracia”, acota.

Pero el anuncio abrió otra pregunta: ¿pueden usufructuar un contenido público monopolizado por sus redes? Ellos tienen cuentas verificadas, con la marca azul al lado derecho del nombre de usuario.

Cuantas más interacciones logren, pueden llegar a monetizarlo.

Según Joy Klinko, directora de la Agencia de Marketing homónima, asegura que “a través de Instagram y Tik Tok no es posible monetizar con la mera reproducción pero en Youtube sí. Son 3 dólares cada mil reproducciones. Pero la cuestión pasa más por una relación de poder y de relevancia en lo que es marca personal”.

En los videos publicados en la cuenta de Iñaki, aparece una insignia de regalo, que invita a “apoyar a los creadores” de contenido de Instagram.

El regalo consiste en enviar “estrellas” a partir de un saldo que, por supuesto, hay que comprar: 15 estrellas salen 0,29 dólares.

De cada estrella recibida, la o el creador recibe 0,01 dólares de la misma.

Posible dinero fácil con una audiencia que solo puede ver un acto oficial a través de cuentas de influencers que ahora son funcionarios. Las redes son el terreno donde LLA supo construir nuevos sentidos y también conquistar un público cautivo, mayormente masculino joven.

Esta política comunicacional inédita, alejada de los medios tradicionales a quienes niega la pauta, cierra perfecto con la lógica de las plataformas, donde el mercado manda. Como Elon Musk en X: quien tiene plata puede pagar la verificación, así tener más visibilidad y más derechos. La ley de la selva.

Vocero presidencial

Manuel Adorni, histórico tuitero militante de LLA, lleva adelante la comunicación diaria ante los medios, como vocero presidencial.

A veces, sin disimular la falta de precisiones, como cuando le preguntaron si se pensaba alguna política de refuerzo de salarios ante las medidas de ajuste: “No sé a qué te referís con que van a impactar en los ingresos”.

La política de transmitir por redes

Habían pasado tres días desde el “Caputazo” que implicó una serie de medidas de ajuste, cuando Javier Milei finalmente habló. No fue en conferencia, no fue a los medios.

Fue por sus redes, en el marco del sorteo de su último sueldo de diputado. Una señal más de que la intención será canalizar los mensajes de manera virtual.

Sucede algo similar con las carteras. Mientras el gobierno nacional avanzaba en la medida de cortar la pauta oficial a medios durante, al menos, un año; las flamantes cuentas oficiales de los Ministerios comenzaron su actividad esta semana con enorme cantidad de seguidores, de decenas de miles a millones.

Pero no solo eso: muchos de esos usuarios y usuarias salieron a denunciar que no le habían puesto Seguir ni Me Gusta, de hecho ni siquiera conocían estos perfiles de redes. Una señal de cómo piensa la comunicación La Libertad Avanza: manejarán la información y la propaganda oficial a través de las redes.

Desde Meta confirmaron a la prensa que trasladaron las cuentas oficiales y las fusionaron con las anteriores de esos Ministerios.

Que es una transición que suelen hacer. “Aunque figure que fue creada en diciembre, la cuenta es ‘heredera’ de una existente anteriormente”. Si la persona seguía a Casa Rosada o a Educación en Instagram/Facebook, automáticamente la pasaron a la nueva cuenta.

Sin embargo, hubo denuncias de personas que ni siquiera seguían a las cuentas anteriores. “Yo no seguía a ninguna anterior, hoy por arte de magia las seguía”, marcó un usuario.

“Me pasó. Ayer me puse a revisar mis seguimientos y me apareció que seguía al Ministerio del Interior. Me llamó la atención porque no sigo a ningún ministerio, ni siquiera de los anteriores. Parece que tendremos que revisar con frecuencia”, replicó otra.

El especialista en seguridad informática Javier Smaldone, lo expuso en sus redes: “Oscuro. Aparecieron cuentas verificadas del Ministerio de Capital Humano en Instagram y en Facebook, con 250.000 seguidores la primera y 3,8 millones la segunda. Miles de personas dicen que aparecieron siguiéndolas sin nunca haber hecho un clic”.

En diálogo con Tiempo, Smaldone aseguró que “fue un arreglo (del gobierno de LLA) con Meta. Crearon una cuenta nueva, y le pasaron todos los seguidores de las cuentas de los ministerios viejos. Una barbaridad, y sin avisarle a nadie”.

En el caso del Ministerio de Capital Humano, habría tomado de Educación, Desarrollo Social y Cultura, la más numerosa.

Sin embargo, hizo hincapié en que no fueron solo seguidores de las cuentas de los ministerios viejos. “La clave es: no había ninguna cuenta de ningún ministerio que tuviera 3.8 millones de seguidores, como ahora tiene la cuenta recién creada del Ministerio de Capital Humano. No fue solo ‘transferencia de seguidores de cuentas viejas a cuentas nuevas’”.

Y acotó: “Manejarán toda la propaganda oficial a través de las redes. Por eso quitan la pauta oficial (por un año) y acumularon 250 mil seguidores en Instagram y 3.8 millones de seguidores en Facebook en las cuentas del nuevo Ministerio de Capital Humano”.

“Van a prescindir del periodismo. Van a manejar todo a través de las redes ellos mismos. Se veía venir. ¿Se acuerdan de la reticencia a acreditar periodistas en el bunker, las entrevistas en el set del Hotel Libertador, los fotógrafos en el 2do piso del Congreso, lo del Colón?”, completó.

Lo que implica la pauta

La suspensión por un año de la pauta oficial del Estado a todos los medios de comunicación es parte del programa comunicacional de La Libertad Avanza: por un lado asfixiar a los medios de menor tamaño, autogestivos y cooperativos, a través del recorte presupuestario (silenciando voces críticas), y por otro lado restringir el derecho a la información de la población.

A través de la pauta, el Estado garantiza el acceso masivo y federal de la información pública, promoviendo políticas sociales, educativas y de salud, como campañas de vacunación o fechas de cobro de jubilaciones.

Natalia Suazo plantea: “¿Cómo va a comunicar el PAMI, la Secretaria de Salud, Potenciar Trabajo sin una comunicación masiva y publica? Porque si solo va a pasar por las redes de Milei o influencers libertarios vamos a estar obligados a ir a esos canales”.

Aldana Somoza

Tiempo Argentino