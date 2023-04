La posible vuelta de Lionel Messi a Newell’s en el partido despedida de Maxi Rodríguez

El encuentro, que contará con la presencia de varias estrellas del fútbol argentino, se disputará en estadio Marcelo Bielsa.

El exvolante de la selección argentina y de Newell’s, Maxi Rodríguez, tendrá su merecido partido de despedida el próximo 24 de junio, y entre los invitados está Lionel Messi. La expectativa de que el campeón del mundo vuelva al club y se ponga la 10 de la Lepra ilusiona a los hinchas.

“Messi es uno de los invitados” aseguró este miércoles el exjugador, al presentar el evento de su despedida del fútbol.

La fecha elegida para el evento tiene un significado especial en la carrera de La Fiera: el 24 de junio de 2006, con la camiseta de la selección albiceleste, convirtió el inolvidable golazo a México en el Mundial de Alemania, en tiempo extra, para pasar a cuartos de final.

Pero además, ese día, Messi cumplirá 36 años. “Fue un poco casualidad la fecha porque la teníamos puesta para una semana antes, justo había fecha FIFA y la tuvimos que correr. Nos dimos cuenta de que era el cumple de Leo y un aniversario de mi gol a México”, comentó el exfutbolista en la presentación.

“(Messi) va a ser uno de los invitados, eso está claro, es una fecha especial porque es el cumpleaños de él. Las expectativas son siempre las mejores, uno quiere que esté acá presente. Lo va a ir definiendo a medida que se acerque la fecha, pero va a ser uno de los invitados”, agregó el ídolo de la Lepra.

La invitación al capitán argentino se la hizo personalmente cuando se encontraron en la entrega de los premios The Best, en el que Leo fue galardonado como el Mejor Jugador.

Scaloni, el Tata Martino, Pekerman y el Kun, entre los invitados

La despedida se hará en el estadio Marcelo Bielsa y será organizado por la empresa Win Fun Group (WFG).

“Los entrenadores no van a ser Scaloni ni el Gringo Heinze, vamos a intentar que jueguen un poco a la pelota. No me quiero hacer el misterioso, van a estar dirigiendo José Pekerman, por lo que fue como profesional y como persona conmigo, y el Tata Martino.

Marcelo Bielsa también va a ser uno de los invitados, puede haber tres entrenadores. Y el Kun (Agüero) que haga lo que quiera, si quiere stremear que lo haga, si quiere estar en el banco también”, bromeó la Fiera.

Maxi Rodriguez anunció su retiro del fútbol el 26 de noviembre de 2021, a los 40 años, con un video resumen de su vida futbolística y con la voz quebrada por la emoción. Allí, contó que había llegado “el momento que nunca pensé que iba a llegar o el que los jugadores queremos que nunca llegue: retirarme del fútbol”.

Debutó en la primera de Newell’s Old Boys en 1999. Pasó por el Espanyol (2002-2005), Atlético de Madrid (2005-2009), Liverpool FC (2010-2012), Newell’s (2012-2017), Peñarol (2017-2019) y. finalmente, regresó a Newell’s (2019-2021), su casa.

Cómo conseguir entradas para el partido despedida de Maxi Rodríguez

Para obtener entradas para el partido en el que posiblemente esté Messi con la camiseta de Newell’s, algo que sería histórico para el club de rosario y el fútbol argentino, hay que ingresar a la boleteriavip.com.ar

Los tickets ya están a la venta y se pueden comprar hasta seis por persona. Incluso existe la opción de entrada Hospitality, que incluye acceso a área exclusiva y acreditaciones, alimentos y bebidas, experiencias, contenido y comodidades. Luego de comprar la entrada, se enviará un mail con la confirmación, en el cual hay un código QR.

El canje de las entradas físicas será desde el 19 al 23 de junio, en las boleterías de la puerta 6 del estadio, de 10 a 20.

Página|12