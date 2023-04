Jürgen Klopp descartó que vaya a dejar de ser el entrenador del Liverpool

El alemán, que ocupa el cargo desde 2015, enfrenta a una temporada en la que lo único que le queda es intentar alcanzar la cuarta plaza en la Premier, que clasifica a la Champions, que está a ocho puntos de distancia con once partidos por disputar.

El entrenador de Liverpool, el alemán Jürgen Klopp, aseguró estar “ciento por ciento comprometido” con el club y negó que esté pensando en alejarse pese a que la campaña “es una de las peores” desde que llegó a Anfield.

Klopp ocupa el cargo desde octubre de 2015, enfrenta a una temporada en la que lo único que le queda por delante es intentar alcanzar la cuarta plaza en la Premier League, que está a ocho puntos de distancia con once partidos por disputar.

“Soy consciente de que si sigo aquí es por el pasado y no por lo que hemos hecho esta temporada”, admitió el DT en rueda de prensa al ser preguntado sobre el elevado número de técnicos despedidos en la Premier League.

Klopp sostuvo que “si ésta fuera mi primera temporada en Liverpool, quizás sería distinto”. Liverpool cayó por goleada 4 a 1 el último sábado ante el Manchester de City de Josep “Pep” Guardiola.

“Estoy comprometido al ciento por ciento. No hay dudas sobre ello. Tenemos que solucionar esta situación. No podemos jugar como hemos estado jugando, no está permitido. Estoy decepcionado, pero hay que encontrar una salida y en eso estamos trabajando”, manifestó Klopp, que mañana enfrentará al Chelsea en un partido pendiente de la octava fecha de la Premier League.

Télam