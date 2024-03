Juan Carlos Rossberg “La Federación se creó en su momento con el objeto de potenciar el fútbol en general de la provincia”

En Hoy Se Juega! recibimos la visita de Juan Carlos Rossberg, presidente de la Federación Misionera de Fútbol (FeMiFut), con quien charlamos sobre la organización, fechas de finalización y clasificación, y detalles del torneo de fútbol Provincial 2024.

La Federación Misionera de Fútbol (FeMiFut) se encuentra en los preparativos finales para el esperado torneo, así lo confirmó Juan Carlos Rossberg, su presidente, todos los detalles de la organización están siendo afinados, con la asignación reciente de árbitros para los 12 emocionantes encuentros que componen la primera jornada.

Así el dirigente del FeMiFut contó “En las últimas horas, hemos finalizado las comunicaciones con los árbitros, cerrando así las designaciones para los partidos”, y “En cuanto a la organización, todo está listo. Ahora solo falta que los clubes completen sus listas de buena fe, con plazo hasta mañana. Una vez completado este proceso, estaremos listos para que los partidos arranquen el domingo”, agregó.

Los encuentros están programados mayormente para las 17:00, con algunos pocos a las 16:30 y 18:30. “Estamos ansiosos por el inicio del torneo y confiamos en que será una temporada emocionante para todos los aficionados al fútbol en la región” dijo el mismo.

Inicialmente, se planificó que Oberá tuviera cinco plazas en el torneo, sin embargo, debido a la retirada de River de Villa Bonita y Campo Grande, la cantidad de plazas se vio afectada. La idea original era estructurar cuatro zonas de seis equipos cada una, e incluso se había elaborado el fixture correspondiente. Sin embargo, surgió un planteo de los clubes de la Liga Posadeña, algunos de los cuales expresaron su negativa a participar si no se adoptaba un formato específico.

También explicó que los clubes estaban interesados en participar, pero enfrentaban dificultades debido a los costos asociados al formato propuesto, especialmente porque se superponía con el torneo local. Esta situación llevó a una reestructuración del torneo, optando por un enfoque más regionalizado con la creación de seis zonas de cuatro equipos cada una.

Por otro lado, hablo sobre la realidad de los altos costos de transporte este año, particularmente para los clubes locales que participan en el torneo. Los equipos de la liga local enfrentan desafíos financieros al tener que viajar constantemente, incluso si son distancias relativamente cortas de 50 o 100 kilómetros y con eso se decidió el formato del torneo que constará “Y bueno se llegó a un acuerdo, estuvimos todos de acuerdo en definitiva y se larga el torneo con el formato de seis de seis zonas de cuatro van a clasificar los dos primeros de cada zona más los cuatro mejores terceros”.

Anunció que la institución ha establecido un límite máximo para el costo de las entradas en los partidos del torneo “En el caso de las generales, se fijó hasta 2.000 $. Si. Damas y jubilados. Hasta 1.000 $ y menores. Y credenciales y credenciales. Decimos aquellos que tienen pase libre porque son delegados. Una cosa a otra. 500 $ así. Eso es lo que se ha fijado por ahí. Se podría haber fijado un poco más en un momento la propuesta era de 2500, pero trae aparejado un montón de cosas. Entonces, bueno, se estableció 2000 por lo menos”.

Además nos compartió su opinión sobre el desempeño arbitral en el partido contra Defensores diciendo “El árbitro está en una posición de 90 grados distinta a la A donde se estaba filmando. Por ahí él ve que hay un movimiento hacia despegar la mano. No sé, bueno, pegarle la mano pegó, que es la interpretación del árbitro, claro, sí, coincido en que la segunda jugada del penal para mí no fue penal porque la miré 10.000 veces y en ningún momento veo que el jugador defensor de Mitre la está agarrando. Para mí el árbitro le pesó y esa es mi opinión y la que he emitido, que le pesó la localía. De ahí a que haya arreglos y eso yo no sé”.

A continuación, la entrevista completa…