Enzo Oliveira “Este torneo en Oberá tiene varios aspectos positivos al haberse consolidado como una actividad regular”

En Hoy Se Juega! Nos pusimos en contacto por teléfono con Enzo Oliveira, presidente del Club Ajedrez de Oberá, quien nos informa sobre lo que será el inicio y la primer fecha del Grand Prix Misionero que se estará disputando en San Vicente.

El próximo torneo provincial de ajedrez, que marca el décimo segundo año consecutivo de este evento que está abriendo oportunidades tanto para aficionados como para aquellos que recién comienzan en este deporte.

“Este año marca el décimo segundo año consecutivo, aunque técnicamente es el decimotercero, ya que tuvimos un año afectado por la pandemia”, explicó Oliveira. Los Prix Provinciales se destacan como fuente de talentos en toda la provincia, brindando las posibilidades de participar tanto para entusiastas como para aquellos que están dando sus primeros pasos en el ajedrez.

“Este es el 13.º torneo, pero uno de los años tuvimos la pandemia”, mencionó al inicio de la entrevista. Explicó que los torneos están abiertos a todas las categorías, desde aficionados hasta jugadores federados, lo que permite la participación de una amplia gama de entusiastas del ajedrez.

Consta de cinco fechas planificadas para este año, comenzando este sábado en San Vicente. Las siguientes fechas se llevarán a cabo en mayo, junio, agosto y octubre, con la gran final programada para noviembre en Puerto Rico. Cada fecha sigue el mismo reglamento y modalidad de juego, con categorías que incluyen Sub 10, Sub 12, Sub 16 y Libres, esta última sin límites de edad.

Durante cada jornada, los participantes jugarán seis rondas con un ritmo de juego rápido de 20 minutos, lo que se conoce como partidas rápidas. El torneo iniciará a las 09:00 y se espera que finalice alrededor de las 15:04, culminando con la ceremonia de entrega de premios en San Vicente.

Informó que hasta el momento ya cuentan con 90 inscritos, y aún está abierta la posibilidad de inscripción hasta mañana a las ocho de la mañana. Con esta cantidad de participantes asegurados, se espera superar la marca de 100 jugadores, lo que indica un gran interés y entusiasmo por parte de la comunidad. También con el regreso del torneo provincial a cifras similares a las de antaño; “Como viejas épocas, porque por ahí nos costó un poquito retomar después de la pandemia, los provinciales, que antes los provinciales ya eran de 200 jugadores para arriba”.

En cuanto a la organización del torneo provincial, Oliveira aclaró que no es responsabilidad exclusiva del Club Ajedrez Oberá, sino que participan varios clubes de la provincia en una comisión organizadora. Cada localidad se encarga de organizar el torneo en su área, y el Club Ajedrez Oberá brinda apoyo en la fiscalización y arbitraje.

La competencia ha logrado consolidarse como un evento anual esperado por la comunidad ajedrecística, y se ha observado un aumento en la participación de jóvenes, con destacados resultados en diferentes categorías, como el triunfo de un chico de nueve años en la categoría Sub 10.

