El Kun Agüero anunció que Messi será copropietario de su equipo de esports “Ahora somos dos”

El ex futbolista hizo el anuncio a través de sus redes sociales y de la página de Krü. “Bueno, vamo’ a jugar”, fue lo que dijo el futbolista del Inter Miami, imitando la popular frase popularizada por el Kun.

Este martes fue Sergio Agüero el que confirmó la noticia después de un fin de semana cargado de rumores. Finalmente, Lionel Messi se sumará a Krü Esports, el club de esports que fundó en 2020. “Ahora somos dos”, anunció el ex futbolista en sus redes sociales para darle la bienvenida a su amigo.

Según explicó en un video compartido hace instantes, el equipo tendrá ahora dos dueños, el Kun y Leo. “¿Por qué no soy más el dueño de Krü? Porque ahora somos dos”, informó el ex Manchester City en un clip de tres minutos que cierra con la aparición de Messi, mirando el video desde su computadora, tomando a agua y dice: “Bueno, vamo’ a jugar”. Esa fue la frase que popularizó el Kun y que es a su vez el slogan de su equipo.

En la actualidad, Krü cuenta con equipos de FIFA, League of Legends (LOL), Valorant masculino y femenino y Rocket League, algunos de los videojuegos más populares del mundo.

Lo que comenzó como una amistad en el Mundial juvenil de Holanda 2005 perduró con los años y ahora inician su sociedad. Juntos, pasaron noches enteras de jugar los partidos de fútbol con un joystick en la mano. “Cuando jugábamos a la PlayStation en 2005 y nos peleábamos mal, a veces no nos hablábamos por un día”, contó Agüero hace tiempo al recordar aquellas jornadas de concentración en la misma habitación que Messi. Ahora, tendrán la misión de liderar en equipo a un club de esports que ha crecido en estos tres años y busca seguir ampliándose.

El Kun Agüero lanzó este proyecto en 2020, cuando por entonces inició con un equipo de FIFA. El nombre KRÜ surgió por una transformación de la palabra Crew (tripulación en inglés), con la “K” de Kun y la diéresis sobre la “U” por su apellido.

Su retiro anticipado por problemas cardíacos en 2021, hizo que el ex jugador de Independiente se centrará aún más en este club virtual que lo tiene no sólo como dueño, sino además como su principal hincha. Es que a diario, se puede ver al Kun siguiendo por Twitch las partidas de sus equipos y viviendo con pasión lo que sucede. Ahora, no estará solo, ya que a él se sumará uno de sus más grandes amigos.

¿Qué es Krü?

Organización fundada por Sergio Kun Agüero con el objetivo de traer su experiencia en el mundo del deporte tradicional profesional al universo de los deportes electrónicos y nuevos medios digitales.

El club se sumó a la escena con el objetivo de desestigmatizar la visión socio-cultural que se suele tener en relación a los videojuegos. Con una sociedad constituida en Argentina y otra en Barcelona, KRÜ busca ser un puente entre las distintas regiones.

Además, acompaña el crecimiento de jugadores, entrenadores, analistas, managers y streamers con herramientas para que puedan desarrollarse y mostrarle al mundo entero su potencial.

