El OTC festejó una vez más ante su gente, en esta oportunidad derrotó 90-66 a Riachuelo. El destacado en el goleo del local fue Jontan Torresi con 15 puntos, lo acompañaron muy bien Xavier Carreras y Franco Giorgetti con 14 cada uno, además el chaqueño capturó 10 rebotes.

En los riojanos, Mosley marcó 12pts.

El representante misionero en la Liga Nacional superó un duro rival, al que pudo en el segundo tiempo.

Riachuelo tuvo un buen comienzo, pero no pudo soportar la embestida Celeste, que con el correr de los minutos fue encontrando su mejor versión.

Los dirigidos por Sebastián González iniciaron con un juego intenso, con Mosley, Flor y Pennacchiotti, logrando obtener una diferencia importante en el tablero de 10-22 a falta de dos minutos. Pero hubo una reacción de OTC que logró cerrar el primer parcial 20-23.

Los siguientes diez minutos de juego, fueron el primer paso de recuperación del local; con buenos ingresos de Torresi, Konazsuk y Sandes que le dieron aire al equipo, asimismo aparecieron lanzamientos externo en manos de Carreras y Maldonado.

De a poco revirtieron el marcador e hicieron una diferencia que le dio tranquilidad para la continuidad del juego. Los equipos se fueron al descanso con el tablero 37-31 (17-8).

La reanudación significó el quiebre. El equipo de Fabio Demti inició la reconstrucción del partido, ajustó la defensa y desde allí planificó los ataques, que fueron contundentes.

Mitchell hizo valer su presencia en la zona pintada para darle más alternativas al equipo; asimismo tuvieron mayor eficacia las figuras de Carreras, Maldonado y De Los Santos, que sumaron en diferentes aspectos. El equipo funcionó bien y ganó el parcial con solvencia por 26-15 para dejar el tablero 63-46.

Los últimos diez minutos fueron sólidos para OTC; encontró variantes para lastimar la defensa de Riachuelo, rotó el balón y cada jugador que ingresó cumplió con su rol. Así fue que selló la victoria, importante y contundente por 90-66 (27-20).

Ahora se le vienen tres juegos fuera de casa, el 14/01 vs San Martín (C), el 16/01 vs Regatas (C) y 18/01 vs La Unión (Formosa).

foto Fabián Agüero