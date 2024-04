El ajuste fiscal se vuelve en contra del gobierno: cae la recaudación impositiva

La baja es del 28% interanual en marzo, por la menor cobranza de IVA y Ganancias. El efecto se siente en los giros de coparticipación a las provincias.

El severo ajuste fiscal que lleva adelante el gobierno de Javier Milei se le está volviendo en contra en uno de sus puntos más salientes: la caja. Como era de prever, la menor actividad económica tiene su correlato en una baja de la recaudación impositiva.

Los números oficiales de marzo se conocerán este miércoles, a través del informe mensual que la AFIP difunde el primer día hábil de cada mes. Sin embargo, los indicios ya se encuentran a través de los montos que están recibiendo las provincias en conceptos de coparticipación federal.

Según un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), las transferencias automáticas a las provincias y a la Ciudad de Buenos Aires cayeron en términos reales un 28% interanual en marzo; sumaron $ 2,221 billones.

Aun con la salvedad de que hubo tres días hábiles menos que en marzo del año pasado, la disminución es impactante. En el acumulado del primer trimestre llega a 19%, lo que confirma la tendencia declinante.

“Esta caída es explicada principalmente por el mal desempeño en la recaudación del impuesto a las Ganancias (-41% real interanual) y de la recaudación de IVA (-18% real interanual), según la información provista por la Dirección Nacional de Asuntos Provinciales. En conjunto, la recaudación de IVA y Ganancias habría registrado una caída real interanual del 26,5%”, señala el trabajo del IARAF.

Los números del CEPA (Centro de Economía Política Argentina) son similares, aunque difieren algunas décimas porcentuales porque estimaron una inflación levemente más baja en marzo (12% contra el 13% del otro informe). Según sus cálculos, el reparto del IVA fue 17,1% menor en términos reales que en marzo del año pasado.

“Este derrumbe no reviste precedentes en los últimos dos años y se explica por la fuerte caída de la actividad económica. Si bien aún no están disponibles los datos de recaudación, podemos suponer que la suba del IVA aduanero ya no alcanza a compensar el desplome del IVA interno”, estiman en el CEPA.

Por sus características, el impuesto al Valor Agregado es el uno de los termómetros más concretos del nivel de actividad. Si esta sube, la base imponible sobre la que se cobra el tributo también lo hace y mejora la recaudación; en este caso sucede lo contrario. En Ganancias, si bien la baja es todavía más abultada (alrededor de 40% luego de descontada la inflación), se estima que una parte de ello se debe a los cambios normativos que hubo a fines de 2023, incluyendo la elevación del mínimo no imponible a los trabajadores registrados.

Además del impacto de estos números, que afectan tanto al Tesoro Nacional como a las provincias (que se reparten esos impuestos en una proporción aproximada de 44% y 56% respectivamente), el dato agrega un foco más de tensión entre el gobierno de Javier Milei y los mandatarios provinciales. “En 2024, tanto en enero como en febrero y marzo, las provincias recibieron en promedio del trimestre 16% menos en términos reales con respecto al año anterior”, destaca el trabajo del CEPA.

El número es relevante ya que en algunas jurisdicciones, como Formosa, Catamarca, La Rioja y Jujuy, los recursos de origen nacional representan más del 70% de los ingresos provinciales. La cuestión influirá, sin lugar a dudas, en los debates parlamentarios sobre la Ley Bases cuya aprobación el gobierno quiere avanzar de inmediato. Si esa caída no se revierte y las transferencias no automáticas (por fuera de la coparticipación) siguen congeladas, muchos diputados y senadores de las provincias afectadas podrían retacear su apoyo a los proyectos del Ejecutivo.

Marcelo Di Bari

Tiempo Argentino