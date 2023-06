Di María y su salida de la Juventus “Me voy con sabor amargo”

El rosarino se despidió de la “Vecchia Signora” con un mensaje en su cuenta oficial de Instagram.

Ángel Di María, campeón del Mundo con la Argentina en Qatar 2022, confirmó este martes su salida de Juventus con “sabor amargo” y a partir del 1 de julio será jugador libre.

El rosarino se despidió de la “Vecchia Signora” con un mensaje en su cuenta oficial de Instagram.

“Llegó el final de una etapa difícil y complicada. Me voy con la tranquilidad de que di todo para poder ayudar al club a seguir consiguiendo títulos, pero no se pudo”, lamentó el “Fideo” en la primera parte del mensaje.

“Me voy con ese sabor amargo de no haberlo conseguido pero con la felicidad de llevarme muchos amigos de ese vestuario maravilloso del que formé parte. Gracias a todos mis compañeros por tanto cariño que me dieron desde el primer día, me sentí como en casa siempre. Un saludo muy grande a todos los Juventinos por el cariño de todos los días. Un gran abrazo, los llevo en mi corazón”, completó Di María, quien a los 35 años intentará seguir en el primer nivel europeo.

El autor de los goles más importantes del seleccionado argentino en los últimos años registró un total de 40 partidos en la “Juve” con 8 goles y 7 asistencias.

En la primera parte de la temporada, Di María no tuvo continuidad por las lesiones pero en la segunda levantó su nivel y llevó al equipo hasta las semifinales de la Liga de Europa y la Copa Italia.

El ex Rosario Central tenía avanzado el acuerdo por la renovación del contrato pero después de la eliminación contra Sevilla en la semifinal de la Liga de Europa se complicó y no hubo forma de cerrarlo.

El rosarino está de vacaciones con su familia en la isla española de Ibiza y en los próximos días se sumará a la gira del seleccionado argentino por Asia.

Oficialmente el vínculo de Di María con Juventus finaliza el 30 junio por lo que a partir del 1 de julio podrá firmar con un nuevo club.

Télam