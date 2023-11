Di María confirmó que dejará la Selección

El atacante argentino se expresó en sus redes sociales, luego del triunfo argentino en el Maracaná ante Brasil. Allí afirmó que fue su último encuentro por Eliminatorias Sudamericanas y que se despedirá del seleccionado nacional en la próxima Copa América.

Ángel Di María, sin dudas es uno de los futbolistas que pasó a la historia del fútbol argentino. Lo indican sus logros pero también su capacidad de resiliencia luego de momentos críticos. Este jueves, aún con la euforia del histórico triunfo del equipo nacional ante Brasil en el Maracaná, confirmó lo que muchos sospechaban, que fue su último cotejo por Eliminatorias Sudamericanas.

Fue en la red social Instagram, en donde el futbolista del Benfica se expresó. “Bueno, llegó el último partido de eliminatorias para mí, no puedo expresar con palabras lo que me llena el alma la ovación de la gente en este último tiempo. Disfruto cada segundo de ese cariño y el de mis compañeros, ellos, mis amigos, sin ellos esta historia no tendría el mismo sentido. El cariño de cada uno de ellos hizo que también hoy fuera quien soy”, fue parte de lo que escribió.

Afirmó que la Copa América 2024, que se disputará en Estados Unidos, será su despedida de la Selección Argentina. “Con todo el dolor del alma y sintiendo un nudo en la garganta me despido de lo más hermoso que me pasó en mi carrera, vestirla, sudarla y sentirla con todo el orgullo”, agregó.

También demostró su postura ante los hechos de violencia sucedidos en las tribunas, entre los simpatizantes y efectivos policiales. “Lastimosamente no podemos dejar pasar los hechos que surgieron en el estadio, nadie merece ese mal trato, ni los golpes. Familias y niños asustados en medio de un estadio donde lo único que debería haber pasado es ver y disfrutar un partido dentro de lo que es folclore del fútbol. Ojalá no vuelvan a pasar este tipo de cosas. Nosotros como jugadores siempre vamos a defender a nuestra gente sin duda alguna”, señaló.

Por último se mostró agradecido con todos. “Gracias hinchada, gracias familia, gracias amigos y compañeros de selección, seguimos haciendo historia y eso quedará por toda la eternidad. ¡Vamos Argentina carajo!”, finalizó Di María.

Canal 12