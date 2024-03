Cortocircuito entre Javier Milei y Luis Caputo por no cumplir con el equilibrio fiscal

Según el análisis de datos preliminares que se pueden conocer de forma pública, el objetivo del déficit cero no se cumplió durante el mes de febrero y puede intensificarse en marzo. Además, la recaudación por el impuesto país aumentó casi un 300%, un recurso provisorio que se desaparecería con la eliminación del cepo.

A pesar de que no se conocen los datos oficiales, se conocieron números que representan un regreso al déficit fiscal en las cuentas públicas. Este desordenamiento financiero acompañó una reducción significativa del superávit fiscal y provocó tensiones entre Casa Rosada y el Palacio de Hacienda.

El economista Martín Barrionuevo fue quien reveló este martes la información sobre esta situación. Según el senador, en febrero se regresó al déficit financiero y el superávit fiscal primario fue menor al mes de enero, con una diferencia de $1,7 billones. Además, los ingresos bajaron en $745.000 millones -por menor recaudación por recesión- en tanto el gasto subió $960.000 millones.

Por otra parte, informó que este análisis contempla únicamente el gasto de la Administración Pública Nacional, sin tener en cuenta las empresas públicas y entes autárquicos. “Cuando se sume todo el gasto la cuenta pueda dar incluso peor, porque la mayoría de esas empresas son deficitarias”, explicó Barrionuevo.

La recaudación tributaria del primer bimestre de 2024 fue la más baja en 9 años según consigna el reciente informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF). Los tributos con mayor caída fueron Bienes Personales (-64,7%), Combustibles (-60,8%) y Ganancias (-38,7%). Como contrapartida, entre los de mayor aumento, se encuentran el impuesto PAIS 292,4%, derechos de exportación 126,6% y derechos de importación 26%. Por su parte, la recaudación de IVA aumentó un 6,8%.

Otro dato relevante para el análisis es que gran parte del superávit financiero de $518.408 millones alcanzado en enero se debió principalmente al incremento de la recaudación del impuesto PAIS y los derechos de exportación, tras la devaluación que elevó el tipo de cambio en un 118%.

Si se tiene en cuenta que los productos importados, pagan 17,5% sobre el tipo de cambio oficial y engrosan esta caja e inflan los costos de las empresas que utilizan insumos comprados en el exterior, se concluye que las medidas para mantener un equilibrio fiscal encarecen los precios del sector productivo. Por otra parte, los productos que no utilizan insumos importados también suben porque arbitran contra estos precios.

El análisis de los especialistas

Un informe de la consultora Eco Go, que dirige Marina Dal Poggetto, señaló que “enero fue un mes particular y no se puede extrapolar al resto del año”. El trabajo explica que “hasta que se distribuye el presupuesto, la Administración Nacional tiene unos días sin ejecutar ningún gasto, cosa que no pasa en el resto de los meses, a lo cual se le adiciona la llegada de un nuevo Gobierno sin experiencia en saber cómo gastar y que no lo desea hacer”.

Coincidió Fernando Morra, economista de Suramericana Visión, quien destacó que “el resultado fiscal de enero no suele ser representativo del desempeño fiscal del año”. “En 6 de los últimos 10 años (2013, 2014, 2016, 2017, 2018, 2019 y 2021) se registró superávit primario en ese mes, que luego se transformaría en déficit durante el resto del año”, explicó Morra.

Por lo tanto, el superávit primario de enero estuvo apoyado en gran medida, en la decisión del gobierno de no pagarle nada al sector energético y bajar a cero las transferencias no automáticas a las provincias, dos políticas que de sostenerse en el tiempo, provocarán más tensión entre gobernadores y el gabinete nacional.

