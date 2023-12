Arranca la segunda fase del Torneo Regional Amateur con equipos misioneros presente

El Consejo Federal determinó días, horarios y árbitros para los partidos de ida de octavos de final de la Región Litoral Norte del Regional Amateur.

Tres equipos misioneros van el sábado a las 17:00h, los dos restantes se enfrentan el domingo, en el mismo horario.

Luego de finalizada la primera ronda del Torneo Regional Federal Amateur de fútbol, se dieron a conocer, los días y horarios para de los partidos de octavos de final para los equipos misioneros y de todas las regiones.

Uno de los cruces que promete y mucho es el que enfrentará a Bartolomé Mitre y Jorge Gibson Brown, ambos de Posadas. La ida será en Villa Urquiza el sábado desde las 17:00, con el arbitraje de Alejandro Sanabria. La revancha será en Rocamora.

El otro equipo misionero en esta instancia es Atlético Posadas. El Decano se enfrentará ante Puente Seco de Paso de los Libres. La ida será el sábado a las 17:00 en el barrio Tajamar, con el arbitraje de Mariano Ágil. La vuelta será en Corrientes.

En tanto que el otro encuentro que pondrá cara a cara a equipos de la tierra colorada es el que protagonizarán Timbó y Central Iguazú.

La ida se disputará el domingo a las 17:00 en la ciudad de las cataratas, Franco Rioja será el encargado de impartir justicia. La definición será en Jardín América.

El Regional Amateur con más partidos

También, por la región Litoral Norte quedaron definidos los siguientes cruces: Huracán de Goya vs Victoria de Curuzú Cuatiá (sábado 20:00h); Defensores de Formosa vs Atlético Laguna Blanca (sábado 17:00h); Mandiyú de Corrientes vs Juventud Puerto Tirol de Resistencia (sábado 17:00h); Resistencia Central vs Sportivo Español de Villa Ángela (domingo 17:30h) y Comercio Santa Sylvina vs San Lorenzo La Tigra (domingo 17:30h).

Los encuentros de ida por Regional Amateur se disputarán el sábado 16 de diciembre, en tanto que las definiciones serán el miércoles 20 de diciembre.

Canal 12