Arauco presiona para seguir plantando pinos en Puente Quemado II

La empresa Arauco no da el brazo a torcer y continúa intimidando a la Comunidad Puente Quemado II.

Tienen el objetivo de seguir con su negocio de monocultivo y llenarse los bolsillos, sin importar el daño que ya han causado.

En este contexto, cabe recordar que la mencionada Comunidad, ubicada en Garuhapé, fue alcanzada por los incendios que sufrió la provincia en el verano de 2022, que en su caso afectaron dos viviendas, plantaciones y monte nativo.

El fuego consumió también pinos y otros productos forestales que habían sido plantados por Arauco, sin consentimiento de la Comunidad.

Poco después de este traumático suceso, representantes de la empresa se presentaron y les plantearon su intención de reforestar con las mismas especies, situación que desde entonces está siendo resistida por la Comunidad, pero las presiones no cesan.

La semana pasada recibieron audios de WhatsApp enviados por una representante de la empresa, quien sin tapujos intentó forzar al mburuvicha, Santiago Ramos, a tomar una decisión apresurada: “Hasta tanto el Estado decrete que eso es de ustedes, nosotros tenemos que seguir trabajando, no puede quedar esa zona quemada así, sin producir, es así. Por eso necesitamos que marquen lo que van a usar así nosotros podemos trabajar, si no lo hacen no podemos permitir que hagan actividades en zona que hoy por hoy corresponden a la empresa”.

“El lunes tenemos una reunión con el ministro de Energía (Paolo Quintana) y la directora de Asuntos Guaraníes (Norma Silvero) ya para definir si se va a hacer o no la perforación, porque ellos van a poner los paneles solares”, continuaba el mensaje, con relación a un encuentro previsto para el último lunes.

Desde la Comunidad le respondieron mediante una nota de puño y letra en la que expresaron que se sienten “constantemente molestados por la empresa” y además pidieron que, de ahora en más, las reuniones sean solicitadas formalmente a través de notas y acordar en conjunto la fecha y los temas a tratar.

Arauco tiene a diferentes organismos del Gobierno de Misiones comiendo de su mano y esa es la razón por la que están habilitados para seguir avanzando sobre territorio Mbya que, de hecho, ya fue relevado en el marco de la Ley 26160, mediante la cual el Estado reconoce la posesión territorial indígena, derecho que no se cumple.

Los derechos indígenas continúan pasándose por alto y priman los intereses políticos y económicos, una situación a la que son sometidos todos los Pueblos Ancestrales en el país y la provincia.

“El incendio y otras circunstancias negativas para nuestro monte tienen como origen la deforestación y la intervención del ser humano y de las empresas sobre la tierra, especialmente con el monocultivo, por lo que desde ya y una vez más nos oponemos a que se siga extendiendo su cultivo sobre nuestro territorio ancestral”, decía una nota presentada el año pasado por el mburuvicha Ramos al Ministerio de Ecología.

Las luchas por los territorios indígenas son interminables y deben enfrentarse -en inferioridad de condiciones- a multinacionales como Arauco, Carba, y otras empresas que tienen mucho poder y están dispuestas a todo por su negocio.

EMiPA