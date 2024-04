Veteranos pidieron acabar con los honores a quienes no salieron siquiera de Misiones

Las entidades que nuclean en Misiones a los veteranos y héroes de la Guerra de Malvinas dieron a conocer un comunicado referido al reconocimiento con títulos y honores para conscriptos que ni siquiera formaron parte del TOAS.

En el mismo rechazaron el otorgamiento de “planes, títulos y honores a personas que, si bien efectuaron el Servicio Obligatorio Militar en 1982, no estuvieron ni participaron en la recuperación de las Islas Malvinas”, y tampoco la “defendieron durante los 74 días” días de combates.

“Es más –continúa el comunicado-, no salieron de la provincia” de Misiones.

El parte de prensa lleva la firma del Presidente de la Federación de Veteranos Héroes de la Guerra de Malvinas de Misiones, Evelio Castelnovo, y el director de la Dirección General de Atención a Veteranos de Guerra de Malvinas de la provincia, Juan Solonieski, entre otras autoridades.

Ambas organizaciones expusieron su malestar por lo acontecido el pasado 2 de abril en el municipio de Jardín América, “en la escuela que lleva el nombre Teniente Estévez”, donde se convocó “a ciudadanos de esa localidad y de la Provincia que nada tienen que ver con la recuperación de las Islas Malvinas”.

“Además de rendirles honores –prosigue el comunicado-, se les entregó pergaminos a quienes, si bien realizaron el Servicio Militar Obligatorio en el año 1982, no estuvieron ni participaron con las tropas en la recuperación de la posesión de las Islas; ni las defendieron durante 74 días. Es más, no salieron de la provincia” de Misiones.

Los veteranos consideraron al acto como una “degradación a la memoria de los 632 héroes argentinos caídos en combate en las Islas Malvinas, en defensa de nuestra patria. Entendemos que no hacen otra cosa que desmalvinizar la causa”.

Asimismo, recordaron que “en el año 2016, Misiones, mediante el decreto 229, promulgó una ley que otorgó un plan a soldados convocados y movilizados de la provincia” en el contexto de una medida que, para ambas organizaciones, no corresponde porque “no salieron de la provincia”.

No obstante, “se otorgaron más de 6 mil planes que llevan como escudo la batalla del año 1982 y que dejó como saldo 632 argentinos muertos y otros tantos suicidados por no soportar la carga emocional que significó” el enfrentamiento bélico con el Reino Unido.

El parte difundido ayer subraya que “madres, padres, hijos, hermanos, esposas, novias lloraron y lloran en la soledad más absoluta” la ausencia de “un ciudadano que fue a defender la Patria” y que yace debajo de una “cruz en un territorio argentino que se encuentra aún bajo la legislación de las normas inglesas”.

Y concluye: “Han pasado 42 años; aún estamos vivos los veteranos de verdad y nos duele mucho lo que hacen algunos intendentes comunales. ¿Será por desconocimiento, por conveniencia, por desorden o por desinterés total? ¿Qué les pasa a compatriotas que usurpan títulos que no les pertenecen y a funcionarios que otorgan tan livianamente honores que no les corresponden? ¿Noventa mil pesos justifican traicionar a los 632 muertos en Malvinas, de los cuales nueve son misioneros, más todos los que ya no están en esta triste posguerra?”.

Las dos entidades de veteranos y héroes de Malvinas terminan el escrito con un pedido: “Solicitamos a quienes corresponda que retrotraigan esa acción de otorgar títulos y honores a personas a las que no les corresponde, que se ríen del dolor que provocó tanta muerte en la última gesta heroica y patriótica”.

