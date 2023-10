Una niña del barrio Elena de Eldorado fue abusada sexualmente

La madre de una niña de 13 años del barrio Elena de Eldorado denunció que su hija fue golpeada y abusada sexualmente el pasado sábado 23 de septiembre.

La niña fue llevada de urgencia al hospital Samic, donde le practicaron una intervención quirúrgica y le transfirieron dos litros de sangre. La menor estuvo en terapia intensiva hasta el jueves, cuando fue dada de alta.

Agustín, el hermano de la niña, relató a Eldópolis que “Mi hermanita de 13 años fue abusada y maltratada. Me contaron que ella llegó al domicilio casi muerta, destrozada por dentro y que perdía mucha sangre de sus partes intimas”.

“La policía también fue al hospital a tomar la declaración de mi hermana y según manifestó mi hermanita ella consintió estar con esa persona. Los doctores del hospital Samic dijeron que la nena no consintió tener relaciones, porque en el diagnóstico medico salió que ella fue abusada totalmente y que no era solo una persona que le hizo este daño” agregó Agustín.

Además, el hermano de la víctima declaró que “el lunes 25 de septiembre a la mañana nos llamó la policía de la Comisaría de la Mujer, del kilómetro 4, y nos dijo que tenía que agregar algo más, pero cuando se agregó la denuncia ya sabían quien fue la persona que hizo esto, porque el chico se hizo cargo y se fue a declarar a la comisaría, dijo que estuvo con mi hermana y que tuvieron relaciones sexuales”.

“Mi hermana es una nena, solo tiene 13 años. No puede consentir nada. Nosotros queremos que se haga justicia, nada más. El delito ya está hecho y no se puede quedar así”, manifestó Agustín.

Por otra parte, la madre de la víctima, relató que su hija “no se acuerda de nada” y que “el médico forense me dijo que podrían ser más personas las que están involucradas, porque a ella la abusaron brutalmente y así me dieron el diagnostico del medico forense”.

Sobre el hecho, la madre recordó que “A las 00:50hs escuché el ruido de la puerta, entonces le dije que se venga a acostar a dormir conmigo porque había ruido afuera. Como yo no tengo baño adentro de la casa, salí para el baño y cuando volví le hablé otra vez, pero ella no me contestó nada. Volví a escuchar un ruido en la puerta y ahí ya se había escapado de la pieza. Mi hija de 15 años fue a avisarle a mi hija mayor que la más chica se había escapado. Nos quedamos ahí gritando y llamándola”.

Finalmente, tanto la madre como el hermano de la niña manifestaron que “Nosotros queremos que se haga justicia, ya fue hace ocho días, según me comentaron, ese chico por todos lados, esto no puede quedar así”

Eldopolis