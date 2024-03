Un cura fue condenado por abuso y deberá pagar 13 millones de pesos de indemnización a la victima

La justicia lo encontró culpable de abuso y hostigamiento al sacerdote Alberto Daniel Sardá contra una mujer que fue víctima cuando era menor.

La justicia de Mendoza encontró culpable de abuso y hostigamiento al sacerdote Alberto Daniel Sardá y fue sentenciado por la justicia civil a pagar, junto al Arzobispado de Mendoza, la suma de 13 millones de pesos de indemnización en perjuicio de una mujer que fue víctima cuando era menor, en el departamento mendocino de San Martín, informaron fuentes judiciales.

El Tercer Tribunal de Gestión Asociada de Mendoza, a cargo de María Angélica Gamboa, “dio lugar a la demanda de daños y perjuicios presentada por la víctima y condenar a los demandados Alberto Daniel Sardá y Arzobispado de Mendoza, a pagar a la demandante, en el plazo de diez días, la suma de $13.000.000”, señala la resolución del Tribunal con fecha 28 de febrero de 2024.

“Hay que recordar que no es una condena en sede penal, es una condena, si cabe la expresión, en sede civil”, dijo a Télam el abogado de la víctima, Carlos Lombardi, sobre la resolución.

Y agregó que “los Tribunales estatales hicieron lugar a la demanda por daños derivados de violencia de género contra el cura y contra el Arzobispado de Mendoza. Son daños, digamos, un resarcimiento, una indemnización”.

Sobre el expediente, el letrado explicó que en “el fuero penal el cura fue sobreseído no porque fuese inocente, sino por la prescripción de la acción penal que se aplica restrictivamente pero que indica que el Estado no puede seguir persiguiendo delitos por el paso del tiempo. No es porque la persona -en este caso el cura- sea inocente o no se hayan cometido los hechos”.

La demanda tiene que ver con abuso sexual que ocurrió cuando la víctima era menor y el demandado era el sacerdote de la parroquia Inmaculada Concepción, en el distrito de Palmira, de la localidad mendocina de San Martín.

