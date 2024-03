Trailer Gamer, forjando el futuro de los jóvenes en el mundo de los Esports

Desde que sus ruedas tocaron el pavimento de las principales rutas provinciales, el Trailer Gamer logró llegar a más de 50.000 jóvenes. La industria de los esports es un negocio que factura miles de millones de dólares al año.

La implementación de los videojuegos como una rama de la economía del conocimiento misionera otorga a miles de profesionales y jóvenes, la oportunidad de incursionar en ese mercado que crece día a día. En este contexto, el Trailer Gamer cumple la labor de recorrer la provincia llevando esta posibilidad, y futuro laboral potencial, a todos los jóvenes.

Un camino que se traza desde temprano

En este mercado, las estrellas empiezan muy temprano, ya que las grandes casas de esports buscan las mentes jóvenes con ideas innovadoras y reflejos rápidos. Uno de estos casos es el joven argentino Brandon Joel Villegas, quien a los 17 años -tras varios años de esfuerzo en su casa- se convirtió en un jugador profesional de League of Legends para el equipo PLGaming. Conocido como Josedeodo, se convirtió en el jugador más exitoso de la historia desde su debut en 2013.

Pero esto no significa que los jóvenes que sobrepasen esta edad no puedan ser partícipes de esta industria, ya que este mercado no se encasilla tan solo en algunas profesiones, sino que se extiende en múltiples ramas, como la nutrición, abogacía, psicología, fisioterapia, marketing, administración o cualquier área que una empresa deportiva necesite para funcionar correctamente.

Además, esto da paso a otras industrias que se apegan al mercado de los esports, como es el caso de la creación de periféricos (auriculares, ratones, teclados). Grandes compañías como Logitech, Redragon y Razer apunta, con cada invento, profesionalizar los videojuegos como un deporte. Para sacar las ideas de sus productos buscan jóvenes ingenieros, diseñadores y estadistas de mercado que logren posicionar su marca con innovación.

Esports, una profesión y un estilo de vida

La industria de los esports es un negocio que factura miles de millones de dólares al año y que crece rápidamente. Los juegos competitivos, en los que estos gladiadores cibernéticos luchan frente a audiencias del tamaño de un estadio, se abrieron camino hasta llegar a igualar grandes torneos como el Super Bowl, el campeonato más esperado por los amantes del fútbol americano.

Comparable al mundial de League of Legends, el cual se celebra cada año en diferentes partes del mundo. Curiosamente durante el 2023 equipos de todo el mundo viajaron a Corea del Sur, donde celebraron el campeonato en la capital surcoreana de Seúl, con un premio valorado en $2.4 millones de dólares, sin contar las concesiones de cada jugador con las marcas y promociones.

Si recordamos que los equipos que juegan en estas ligas son jóvenes talentos encontrados en los lugares más recónditos de internet, abre la posibilidad de que cualquiera con este sueño tenga una oportunidad. Más aún si se pertenece a la única provincia del país que cuenta con leyes a favor de esta industria, y con la apuesta por la creación de sus propias ligas de jugadores locales, la posibilidad aumenta.

Canal 12