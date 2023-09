Semillero Liga Obereña, las pares ya tienen a sus campeones y siguen las impares

El pasado sábado, en cancha del club Olimpia, se llevaron a cabo las finales del torneo Apertura de las categorías Pares de las Divisiones Inferiores de la Liga Regional Obereña de Fútbol.

Deportivo Rosario, Atlético Aristóbulo del Valle, Olimpia/San Antonio y Ex Alumnos 185, los campeones.

Deportivo Rosario campeón de la categoría 2006! Los primeros en salir a la cancha fueron los chicos de la 2006. En esta categoría, el goleador fue Jonas Zayas y la Valle Menos Vencida fue para Deportivo Rosario.

En la final de la 2006, Olimpia/San Antonio y Deportivo Rosario empataron 0 a 0. Fueron a penales y tras patear 7 cada uno , el campeonato fue para el equipo de Leandro N. Alem.

Atlético Aristóbulo del Valle campeón de la 2008! En la Final de la categoría 2008, Atl. A. Del Valle y Atl. Campo Viera empataron 1 a 1 y tuvieron que definir el campeonato a través de los penales.

Los chicos de A. del Valle batallaron con un jugador menos, pero lograron ponerse en ventaja y la mantuvo durante gran parte del partido, pero los pibes Tealeros consiguieron el empate, lo que llevó a definir el campeonato desde los doce pasos.

En esta categoría, Juan Cosme Baldéz (Atlético Iguazú).fue el goleador, y la Valla Menos vencida también fue para el club de Leandro N. Alem.

Olimpia/San Antonio campeón de la 2010! Los chicos del Tiro Federal pudieron ganar la final de la categoría por 1 a 0 ante Atl. JC/Independiente.

Fue un intenso partido que se terminó por definir por tan solo un gol de diferencia. En esta categoría, la Valla Menos Vencida fue para Olimpia/San Antonio, y el premio al goleador fue para Lucas Alvez de Atl. Campo Viera.

Ex Alumnos 185 campeón de la 2012! Y en la última de las finales disputadas esa tarde, Ex Alumnos 185 logró vencer por 2 a 0 a Atlético Iguazú y se coronó campeón! Los chiquitos del club del Altiplano Obereño tuvieron en frente a un durísimo rival, pero al final logaron hacerse de la victoria y quedarse con el campeonato.

Además, la Valla Menos Vencida correspondió al equipo de Ex Alumnos 185 y el premio al goleador de la categoría correspondió a Thobías Silva de Olimpia/San Antonio.

Finales de las Impares

Y este fin de semana se disputarán las finales de las categorías Impares. También serán en cancha del club Olimpia con los siguientes partidos:

13.00 hs. 2007. Atlético Aristóbulo del Valle vs. Racing de Villa Svea

14.30 hs. 2009. Olimpia/San Antonio vs. Atlético Iguazú

15.40 hs. 2011. Olimpia/San Antonio vs. AEMO

16.40 hs. 2013. Olimpia/San Antonio vs. Atlético Aristóbulo del Valle