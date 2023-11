Romario rechaza llegada de Ancelotti a Brasil: “Que se jodan”

Romário tiene claros sus pensamientos. El astro brasileño, a las puertas de la final de la Libertadores, optó obviamente por Fluminense para ganar el título, pero no dejó títere con cabeza en Boca.

“Fluminense debería tomar la iniciativa. Que se jod*n los argentinos, esos cabr*nes. Ya está, y a Boca le van a dar por el cul*”, indicó Romário en ‘Globo Esporte’.

“Soy de Fluminense desde que nací. Jugué en Fluminense, soy de Río, peor tengo mucho cariño por el club, es la afición más encantadora que he tenido la oportunidad de conocer, es el mejor equipo y realmente se lo merece”, añadió.

También habló Romário de la Selección Brasileña, y echó una ayuda necesaria a un Fernando Diniz que, de momento, está como interino a la espera de Carlo Ancelotti.

“Es el mejor entrenador que tenemos. No tiene tiempo para hacer con la selección lo que hace con su club, hace lo que puede. Pero puedo decir que, en mi humilde opinón, la Selección Brasileña está en muy buenas manos con Diniz. Que se jod* Ancelotti, quiero a Diniz hasta el final”, aseguró.

Otro de los temas que trató fue el éxodo de los futbolistas a Arabia Saudí: “Si fuera yo, ya me habría ido. Me habría ido al infierno, realmente tienes que irte. Los futbolistas tienen entre 10 y 15 años en su mejor momento, y tienen que aprovechar al máximo el aspecto económico. Hoy en día, quien diga que el fútbol saudí no es de alto nivel se equivoca. Allí hay unos 12 equipos que cuentan con al menos 4 grandes jugadores de fútbol mundial. No es nivel europeo, pero en mi opinión sigue siendo un nivel muy alto”.