Massa convocó a “no volver atrás” y alertó sobre “el programa de ajuste” de la oposición

El ministro de Economía y precandidato a presidente por Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa, convocó hoy a los argentinos a “no volver atrás” y “seguir soñando”.

Dijo que “la recuperación de la esperanza está en nuestras manos y depende de nuestro trabajo”, al tiempo que alertó sobre “el programa de ajuste” de la oposición.

“Frente a los que pregonan el odio, la violencia y la descalificación como forma de hacer política, nosotros tenemos la obligación de tender nuestra mano a los argentinos y convocarlos a no volver atrás, a soñar, y sobre todo a recuperar la esperanza de que el futuro está en nuestras manos y depende de nuestro trabajo y decisiones”, afirmó Massa al encabezar un plenario del Frente Cívico (FC) en la capital de Santiago del Estero.

Junto al gobernador santiagueño y líder del FC, Gerardo Zamora, Massa participó de actividades proselitistas en el marco de los festejos por los 470 años de la fundación de la ciudad capital, que empezaron el lunes en la vigilia popular de la que también participaron el embajador argentino en Brasil, Daniel Scioli, y la presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau.

En el centro Forum, Massa enfatizó varias veces la convocatoria a la sociedad a “no volver atrás” y “seguir siempre adelante”.

En el pasado, sostuvo, “está el recorte de medicamentos, está el cambio del sistema jubilatorio, está el recorte a las pensiones para discapacitados y está el descuento a las jubilaciones”, políticas con las que se refirió al Gobierno de Juntos por el Cambio (JxC).

Massa confrontó esa gestión con la del actual Gobierno, que produjo, dijo, la implementación del “programa de beneficios en medicamentos, de bonos a los jubilados, la mejor atención en el PAMI, la integración al sistema de salud y el mejor financiamiento al sistema jubilatorio”.

“Atrás, está la discriminación, está la idea de que el interior no tiene derechos”, continuó para marcar las diferencias. Destacó además que UxP es “el federalismo, la inversión, las becas a estudiantes y la conectividad”.

“Adelante está el federalismo, está nuestra responsabilidad de mejorar los niveles de inversión para que haya mucho más trabajo. Adelante está nuestra obligación de seguir financiando y aumentar nuestras becas ‘Progresar’ para que nuestros pibes puedan terminar la escuela e ir a las universidades. Adelante está, frente a aquellos que quieren recortar la administración de nuestras universidades, una mayor inversión en educación pública, porque nada va a generar más federalismo con igualdad de oportunidades sin educación y conectividad”, completó Massa.

Al retomar las críticas a JxC, dijo que “atrás está la idea de plantear que todo es Buenos Aires, generando que nuestro interior esté castigado en tarifas eléctricas, o en servicios de transporte”, y volvió a contraponerlo con UxP, al afirmar que “adelante está la obligación y el compromiso de igualar en términos de calidad de servicios, para que no haya argentinos de primera y argentinos de segunda a la hora de tener que recibir un servicio o pagar servicios públicos”.

“Atrás están aquellos que dicen que esto se resuelve con ajuste, que es ni más ni menos el recorte de la plata en universidades, en hospitales, cloacas, agua, viviendas y becas, porque lo consideran un gasto; pero nosotros lo consideramos inversión para la igualdad y desarrollo de la Argentina porque creemos que este es un país que debe generar movilidad social ascendente”, observó.

“Adelante está el sueño de un país con progreso, de un país con desarrollo que lo podemos hacer juntos”, dijo y agregó que “si algo nos mostró Santiago del Estero, desde el interior de la Argentina, es que cuando hay coraje y determinación para llevar adelante la transformación, cuando hay unión y cohesión como provincia, puede haber un proyecto de desarrollo”.

Invitó a “seguir soñando y no volver al pasado porque lo que esta atrás y quiere volver, solo divide a los argentinos y nuestra responsabilidad es para adelante”.

Zamora señaló que “estamos acompañándote, Sergio, para que el 13 de agosto demos el primer paso. Sabemos que no es fácil tu tarea, que son breves tus tiempos, y lo estás haciendo con responsabilidad”.

Luego Massa acompañó a Zamora y a la intendenta capitalina, Norma Fuentes, al acto por el 470º aniversario de la fundación de la “Madre de Ciudades”.

Antes, en la vigilia popular, Massa dijo que “pasamos situaciones difíciles. Tuvimos una pandemia, una guerra y heredamos un endeudamiento terrible con el FMI de parte de Macri. Sin embargo, lo que viene es mucho mejor. La clave es no buscar las soluciones en el pasado. En 2024, Argentina cambiará su matriz energética y comenzará a exportar gracias al Gasoducto Néstor Kirchner y la explotación de Vaca Muerta”, señaló.

Por su parte, Zamora dijo que está “convencido que Sergio Massa va a ser presidente y tenemos que concurrir a las urnas con esa esperanza”.

En otra actividad, Massa encabezó un acto junto al precandidato a diputado nacional Pablo Mirolo -presidente del Frente Renovador- en La Banda, y luego, consultado sobre la situación del dólar dijo: “Ayer hubo algunos pícaros” en el tema, y comentó “fijate el precio hoy”.

En el plenario político de La Banda volvió a ser crítico con la oposición “porque no disimulan, dicen que van a recortar Aerolíneas Argentinas, pensiones, la cobertura de medicamentos de los jubilados”.

“A diferencia de 2015 que decían que iban a mantener Aerolíneas y que no iban a parar la obra pública y eso no pasó, ahora le dicen claramente a la gente que quieren ajuste y al que se les ponga en el camino lo van a correr con violencia”.

“Nosotros debemos superar la argentina del odio, debemos ser la unión por la defensa de un país con progreso y federal y no una Argentina pensada solo desde Buenos Aires”, manifestó.

Sobre la inflación dijo que hay que resolver “la inestabilidad macroeconómica”, y hay “dos temas que golpearon mucho a la Argentina y le quitaron piernas para jugar a este partido”.

“El primero es el acuerdo con el FMI. Macri nos dejó un ancla espantosa que se agravó en la pandemia y que además se demoró dos años en renegociarse y por lo cual el país no recuperó la capacidad de endeudarse”, indicó.

En segundo lugar, dijo, “la sequía, que por ella perdimos una enorme parte de las exportaciones y eso nos ha golpeado mucho”.

Pero sostuvo que “la tormenta argentina tiene tres cambios económicos definitivos en 2024. El primero, la independencia energética por el gasoducto, vamos a pasar a ser exportadores. El segundo, el salto de la exportación minera, porque la minería que es uno de los principales generadores de empleo debe tener valor agregado, y el tercero, el sector agroindustrial que va a vender mucho más que el 2022, este año no se puede contar porque es el del desastre”.

Confió en que “a medida que se acerca la elección, los que se desilusionaron aprietan los dientes, saben lo que se puede venir y esperan que podamos resolver esta situación, y por ello van a ir acompañándonos”.

“Nuestra capacidad debe ser saber pedirles perdón” por los errores, sostuvo, y aclaró que “yo no fui parte del Ejecutivo, fui durante la mayor parte del Gobierno presidente de la Cámara de Diputados, pero no me quito el sayo”.

