Las canciones que Atahualpa llevaba en su corazón

“Tierra querida”, “Hay leña que arde sin humo”. “La Humilde”, “Sin caballo y en Montiel” y “Coplas de Baguala” son los cinco temas que Roberto “El Colla” Chavero señala como los favoritos de su padre.

Las canciones más amadas por Atahualpa

Roberto “El Colla” Chavero -el hijo que Atahualpa Yupanqui tuvo con Nenette, la pianista que fue su segunda mujer- dedicó gran parte de sus 75 años a mantener viva la memoria de su genial padre.

A 116 años del nacimiento de don Ata -el 31 de enero de 1908, en Juan A. de la Peña, un pueblito bonaerense cercano a Pergamino-, “El Colla” revela los cinco temas que más amaba el gran folclorista.

“Tierra querida”

“Alguna vez me comentó mi tata que no comprendía que el público prefiriera tanto a ‘Luna Tucumana’ y no a esta zamba. Yo tenía 15 o 16 años. Tal vez lo hizo para que comprendiera el mensaje que había en ella. Recorrer los paisajes de su tierra para traducirlos en canciones. Como en este verso: ‘Lunas me vieron por esos cerros / Y en las llanuras anochecidas / Buscando el alma de tu paisaje / Para cantarte, tierra querida / Buscando el alma de tu paisaje / Para cantarte, tierra querida”.

“Hay leña que arde sin humo”

“Una milonga con versos de Romildo Risso, otro maestro por el que papá sentía veneración, valoraba mucho la profundidad de sus enseñanzas. ‘Y güeno, qué se va a hacer / quédense con sus creencias / De eso no enseñan los libros, la vida tiene otras letras / Hay leña que arde sin humo / Cada cual quema su leña'”.

“La Humilde”

Una hermosa chacarera de Cachilo Díaz. En ella expresaba un profundo amor por sus amigos, Zoco y el Cachilo Díaz, referencias fundamentales en su propia obra y en su vida. No hay que olvidar las raíces santiagueñas de mi Tata, padre y abuelos santiagueños. ‘Cachilo Díaz / Una sola chacarera le salió / En ese tiempo después del silencio / Y, ¿cómo le llamó? / Le puso el nombre, exacto / Porque él era así / Humilde y le llamo entonces La Humilde’.”

“Sin caballo y en Montiel”

“Esta milonga es un canto de gratitud a Entre Ríos y sus paisanos, quiene acogieron a mi papá en tiempos difíciles. En sus versos dice: ‘De recuerdos y caminos / Un horizonte abarqué / Lejos se fueron mis ojos / Como rastreando el ayer'”.

“Coplas de Baguala”

“Con estas coplas mi tata cerraba cada uno de los recitales que dio en el mundo a lo largo de sus veinte años finales. ‘Malhaya con mi destino / caminar y caminar / siempre ando por todas partes / siempre vuelvo a Tucumán’. Una copla que expresa una mirada rerrospectiva respecto de su andar de artista y su reconocimiento a aquello que había alimento, sostén y guía de ese andar”.

Los preferidos del Colla Chavero

Por supuesto que el hijo de Atahualpa también tiene cinco canciones favoritas del repertorio paterno. Desde Agua Escondida, la histórica casa en Cerro Colorado, Córdoba, aquí las enumera:

“Zambita del buen amor”

“Dedicada a Agua Escondida, en Cerro Colorado, nuestro lugar en el mundo que también es una profunda reflexión sobre ese lugar y significado en nuestra vida: ‘Yo no sé de dónde vengo / Pero sé bien dónde voy / Para alumbrarme en mi noche larga /

Le prendo fuego a mi corazón'”.

“¡Gracias, guitarra”!

“Una increíble y bella síntesis del vínculo con el instrumento que acompañó al Tata en todas las circunstancias de su vida: ‘Porque en mis años de chango, sin saber de amor, te amaba / Porque llegaste a mi vida trayéndome la esperanza / Porque juntos comenzamos a subir la cuesta brava / Juntos en las horas buenas, juntos en las horas malas / Por eso es que en esta noche te digo, ¡gracias guitarra!'”.

“Gramilla”

“Es una obra instrumental magistral donde lo criollo es llevado a una expresión de obra clásica por las variantes melódicas y armónicas con que la desarrolla, expresando diferentes climas del espíritu con que contempla la pampa.

La Colorada

“Es una chacarera que retrata el mundo paisano de Cerro Colorado de mi infancia y adolescencia. ‘Soy de Cerro Colorau / ‘ande no sabe llover / Y ‘ande naides pasa el río cuando le da por crecer / En piedras y moldejones trabajan grandes y chicos / Martillando todo el día pa que otro se vuelva rico'”.

