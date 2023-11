La última fecha para definir clasificados del Torneo Clausura

Este fin de semana se estará jugando la 7ª y última fecha del torneo Clausura “Juan Carlos Rossberg”.

Será una fecha para definir a los clasificados a la siguiente ronda, aunque en la zona A ya hay uno que se quedó con el primer lugar: Atlético JC/Independiente.

Los de Campo Viera son punteros y sacaron ventaja luego de que el domingo pasado se diera un empate sin goles entre River de Santa Rita y Atlético Oberá, en partido pendiente correspondiente a la 6ª fecha.

De haber obtenido la victoria, el Decano Obereño tendría la posibilidad de ir a pelear por el primer puesto de la zona en la próxima fecha, pero el empate le impide alcanzar al puntero.

Por lo tanto, en la última fecha, los equipos irán por el 2º, 3er y 4º puesto.

Por la misma zona, también se disputó el partido pendiente de la 6ta fecha entre Atlético Alem y AEMO, que resultó en victoria para el local por 1 a 0.

Esto le permite a Cervecero tener una chance matemática de clasificar, pero debe ganar y esperar resultados.

(Posiciones: Atlético JC/Independiente 15 – Atlético Oberá 11 – AEMO 10 – River Sta. Rita 9 – Olimpia/San Antonio 9 – Atlético Alem 7 – Atl. Aristóbulo del Valle 4.)

En tanto, este miércoles se disputó el único partido pendiente de la Zona B, entre Atlético Iguazú y River de Villa Bonita, el cual finalizó con un empate 0 a 0. El reparto de puntos deja abierta la posibilidad a otros equipos a pelear por la clasificación en la última fecha.

(Posiciones: Ex Alumnos 185 11 – Racing V. Svea 11 – Atl. Cpo. Grande 9 – Atlético Iguazú 7 – Atlético Cpo. Viera 5- San Martín 5 – River V. Bonita 2)

Programación 7ª fecha

Zona A

Olimpia/San Antonio vs. AEMO. Domingo 12. 15.00 hs. 4ª División / 17.00 hs. 1ª División

River Sta. Rita vs. Atlético JC/Independiente. Domingo 12. 14.30 hs. 4ª División / 16.30 hs. 1ª División

Atl. Aristóbulo del Valle. vs. Atlético Alem. Domingo 12. 15.00 hs. 4ª División / 17.00 hs. 1ª División

Zona B

River de V. Bonita vs. Ex Alumnos 185. Sábado 11. 14.30 hs. 4ª División / 16.30 hs. 1ª División

Atl. Cpo. Viera vs. San Martín. Domingo 12. 14.30 hs. 4ª División / 16.30 hs. 1ª División

Atlético Iguazú vs. Atl. Cpo. Grande. Domingo 12. 15.00 hs. 4ª División / 17.00 hs. 1ª División

Interzonal

Atlético Oberá vs. Racing V. Svea. Sábado 11. 15.00 hs. 4ª División / 17.00 hs. 1ª División