“La locura no es cerrar el Banco Central, sino tenerlo”, aseguró Milei

“Tenemos que ajustar las cuentas públicas en vez de aumentar los impuestos para financiar a la política. Esta vez el costo lo tiene que pagar la casta”, señaló el candidato de La Libertad Avanza.

El diputado nacional y candidato de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, consideró este viernes que no hay locura en querer cerrar el Banco Central, “sino en tenerlo”, agregó que su espacio “sabe qué hacer y cómo hacerlo con coraje”, y reiteró que “la casta política debe pagar el costo para que Argentina salga adelante”, al encabezar un acto en Parque Norte, organizado por el gremio gastronómico que encabeza el dirigente Luis Barrionuevo.

“La locura no es cerrar el Banco Central, la locura es tenerlo. Tenemos que ajustar las cuentas públicas en vez de aumentar los impuestos para financiar a la política. Esta vez el costo lo tiene que pagar la casta”, señaló Milei en su exposición realizada en el salón Golden Center.

Pasadas las 20, Milei subió al escenario y se paró detrás de un atrio desde donde comenzó a formular sus propuestas de gobierno para “terminar con 100 años de decadencia” en Argentina.

“La casta tiene miedo/ la casta tiene miedo/ la casta tiene miedo/”, entonaba la concurrencia cuando Milei subió al escenario y saludaba a los asistentes.

El legislador trazó un derrotero sobre la forma en la cual el Banco Central, desde su creación en 1935 permitió de forma gradual el incremento de la inflación hasta la llegada al Gobierno en los años ’90 de Carlos Menem, a quien definió como “el mejor presidente de Argentina.

“Cuando los políticos se quedan sin financiamiento recurren al Banco Central y de esta forma se genera la inflación”, apuntó.

El candidato recordó que el primer fundador fue Federico Pinedo, abuelo del exsenador nacional y actual dirigente del PRO, quien integra una fuerza política que “está tercera cómoda” en la carrera electoral.

Anuncio de funcionarios

Milei presentó además a Emilio Ocampo como “el futuro presidente del Banco Central y que va a cerrar” esa entidad encargada de la emisión monetaria del país.

“La historia te va a recordar porque terminaste de asesinar a la inflación en Argentina”, le confió el economista ultraliberal a Ocampo ante la aprobación de la concurrencia.

Además, estuvieron Karina Milei, hermana del candidato; el armador del espacio Carlos Kikuchi; y la candidata a gobernadora bonaerense, Carolina Píparo, entre otros dirigentes.

Milei anunció que otro de los presentes, Guillermo Ferraro, será su ministro de Infraestructura en caso de acceder al Gobierno, y anticipó que “Argentina tendrá un presidente ortodoxo hasta la médula, y al que venga a gastar le corto la mano”.

“Si va más gente a votar vamos a tener un ‘Viva la libertad, carajo’ en primera vuelta. Está todo dado para que pongamos de pie al país, que ser argentino sea un orgullo y que nuestros hijos se quieran quedar”.

En unos de los pasajes de su discurso, el postulante de LLA consideró que Hipólito Yrigoyen fue “el primer comunista” que hubo en Argentina y que “contaminó de socialismo” al país, que “hace 100 años era uno de los más prósperos del mundo”.

“La salida es el capitalismo y el modelo de la libre empresa. Somos el único espacio que sabe qué hay que hacer, cómo hacerlo y tenemos el coraje para llevarlo a cabo”, agregó.

En un momento, los asistentes corearon la consigna que se entonaba en las calles del país durante la crisis de 2001: “Que se vayan todos, que no quede ni uno solo”.

“Esa es mi canción favorita”, agregó Milei, que soslayó que aquella crisis se desencadenó con el derrumbe de la Convertibilidad instrumentada por el exministro de Economía Domingo Cavallo, cuya figura reivindicó en varias oportunidades.

“Hay equipo, hay plan y están todos los elementos dados para que pongamos de pie a la Argentina y dentro de 35 años levantemos al país como una potencia moral. Ese futuro existe y es liberal. El 22 de octubre vamos a romper las urnas”, finalizó el candidato.

Encuentro con Sindicalistas

Además de los encuentros que tuvo con Barrionuevo en los últimos días, Milei confirmó que también celebró una reunión con el secretario general de la Unión Obrera de la Construcción (Uocra), Gerardo Martínez, porque está dispuesto a “escuchar a todos los que ofrezcan resolver el problema laboral” en la Argentina.

“Estuve reunido con Barrionuevo y Gerardo Martínez y la realidad es que los sindicalistas entienden que hay un problema enorme y notaron que hay un modelo (de relaciones laborales) que funciona que es el de la Uocra”, indicó el candidato en una entrevista con radio El Observador 107.9.

El libertario explicó que con su propuesta busca “diseñar una solución en la cual se puede arreglar el problema” y aseguró que está dispuesto a “hablar con todos los que ofrezcan resolver el problema del mercado laboral”.

Consultado sobre si se reuniría con el secretario adjunto del Sindicato de Choferes de Camiones y cotitular de la CGT, Pablo Moyano, el candidato replicó que “un presidente no puede cerrar la puerta al diálogo”.

Días atrás, Moyano había señalado que “nunca se reuniría” con candidatos que “impulsen una reforma laboral para quitarles derechos a los trabajadores”.

El miércoles pasado, Milei ya se había reunido con Barrionuevo en un encuentro que “tuvo como objetivo conversar acerca de cómo dinamizar el sector laboral para que la Argentina vuelva a la senda del crecimiento de la mano del trabajo genuino”, según se informó en un comunicado del espacio.

Los contactos entre Milei y Barrionuevo se intensificaron después de las PASO, e incluso el líder del gremio de los gastronómicos consideró que el diputado nacional libertario podía imponerse en las elecciones previstas para el próximo 22 de octubre, sin necesidad de recurrir a una segunda vuelta.

“Hoy no tengo dudas y lo digo porque lo veo en mis nietos, ya no en mis hijos, sino en mis nietos que ya votan que, como decimos los catamarqueños, creo que gana en primera vuelta y sin chicote”, había dicho Barrionuevo a fines de agosto en una entrevista con el diario catamarqueño El Ancasti.

Este sábado, en tanto, Milei visitará la provincia de Corrientes, donde desde las 18 realizará una caravana proselitista por la avenida Costanera de la capital provincial, según se informó desde su comité de campaña.

Sobre Cristina Kirchner, Macri y Rosatti

Sobre la designación de funcionarios Milei afirmó que si el expresidente Mauricio Macri le señalara algunas personas para que lo sean “lo escucharía” y consideró que “el ya sabe lo que es pasar por todo eso”.

Macri “me parece alguien valioso para escuchar, ha sido muy generoso conmigo, me ha dado consejos y recomendaciones. No me sugirió nombres (de posibles ministros) pero si me sugiriera algunas personas escucharía, toda la gente que pueda sumar ¿por qué no? Si él ya sabe lo que es pasar por todo eso”, sostuvo el candidato en la entrevista radial.

En esta misma línea, indicó que la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner tiene experiencia (siendo presidenta) pero “tiene ideas muy distintas y eso hace que sea muy difícil” tomar sugerencias.

Por otra parte, aseguró que las declaraciones del presidente de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti, sobre su plan de dolarización “no son apropiadas”.

“Me parece que las interpretaciones de Rosatti no son apropiadas. Le hago una pregunta a Rosatti: ¿Por qué avala robarle a los argentinos con el señoreaje 25 millones de dólares por año? ¿Por qué se pone del lado de los políticos ladrones y en contra de los políticos de bien?”, indicó.

El presidente de la Corte Suprema de Justicia sostuvo en una entrevista que si “una dolarización elimina la moneda argentina es inconstitucional”.

“Si una dolarización elimina la moneda argentina es inconstitucional. Si abandono una moneda y me voy enteramente a la otra es un camino que, para mí, es inconstitucional”, afirmó Rosatti al diario español El País.

Télam