La IA detecta el cáncer de mama que los médicos pasan por alto

Hungría se ha convertido en un importante campo de pruebas de software de inteligencia artificial para detectar el cáncer, mientras los médicos debaten si la tecnología les sustituirá en las tareas médicas.

En una oscura sala del hospital del condado de Bács-Kiskun, a las afueras de Budapest, la Dra. Éva Ambrózay, radióloga con más de dos décadas de experiencia, miraba el monitor de un ordenador que mostraba la mamografía de una paciente.

Dos radiólogos habían dicho previamente que la radiografía no mostraba ningún signo de que la paciente tuviera cáncer de mama.

Sin embargo, Ambrózay observaba atentamente varias zonas del escáner marcadas en rojo, que el software de inteligencia artificial había señalado como potencialmente cancerosas.

“Esto es algo”, dijo.

Enseguida ordenó que se volviera a llamar a la mujer para realizarle una biopsia, que tendrá lugar la semana que viene.

Los avances en IA están empezando a suponer un gran avance en el cribado del cáncer de mama al detectar los signos que los médicos pasan por alto.

Hasta ahora, la tecnología está demostrando una capacidad impresionante para detectar el cáncer al menos tan bien como los radiólogos humanos, según los primeros resultados y los radiólogos, en lo que es uno de los signos más tangibles hasta la fecha de cómo la IA puede mejorar la salud pública.

Hungría, que cuenta con un sólido programa de detección del cáncer de mama, es uno de los mayores campos de pruebas de la tecnología en pacientes reales.

En cinco hospitales y clínicas que realizan más de 35.000 revisiones al año, los sistemas de IA se pusieron en marcha a partir de 2021 y ahora ayudan a detectar signos de cáncer que un radiólogo podría haber pasado por alto.

Clínicas y hospitales de Estados Unidos, Gran Bretaña y la Unión Europea también están empezando a probar o proporcionar datos para ayudar a desarrollar los sistemas.

El uso de la IA está creciendo a medida que la tecnología se ha convertido en el centro de un boom en Silicon Valley, con el lanzamiento de chatbots como ChatGPT que muestran cómo la IA tiene una notable capacidad para comunicarse en una prosa similar a la humana, a veces con resultados preocupantes.

La tecnología de detección del cáncer de mama, creada a partir de una forma similar utilizada por los chatbots que sigue el modelo del cerebro humano, muestra otras formas en que la IA se está filtrando en la vida cotidiana.

Según médicos y desarrolladores de IA, el uso generalizado de esta tecnología de detección del cáncer aún se enfrenta a muchos obstáculos.

Se necesitan más ensayos clínicos antes de que los sistemas puedan adoptarse más ampliamente como segundo o tercer lector automatizado de las pruebas de detección del cáncer de mama, más allá del número limitado de lugares que ahora utilizan la tecnología.

La herramienta también debe demostrar que puede producir resultados precisos en mujeres de todas las edades, etnias y tipos de cuerpo.

Además, la tecnología debe demostrar que es capaz de reconocer formas más complejas de cáncer de mama y reducir el número de falsos positivos no cancerosos, según los radiólogos.

Las herramientas de IA también han suscitado un debate sobre si sustituirán a los radiólogos humanos, y los creadores de la tecnología se enfrentan a un escrutinio normativo y a la resistencia de algunos médicos e instituciones sanitarias.

Por ahora, esos temores parecen exagerados, ya que muchos expertos afirman que la tecnología sólo será eficaz y merecerá la confianza de los pacientes si se utiliza en colaboración con médicos cualificados.

Y, en última instancia, la IA podría salvar vidas, afirma el Dr. László Tabár, uno de los principales expertos en mamografía de Europa, quien afirma que la tecnología le convenció tras analizar el rendimiento de varios proveedores en el cribado del cáncer de mama.

Cientos de imágenes al día

En 2016, Geoff Hinton, uno de los principales investigadores de IA del mundo, sostuvo que la tecnología eclipsaría las habilidades de un radiólogo en cinco años.

“Creo que si trabajas como radiólogo, eres como Wile E. Coyote en los dibujos animados”, dijo a The New Yorker en 2017.

“Ya estás al borde del precipicio, pero aún no has mirado hacia abajo. No hay suelo debajo”.

Hinton y dos de sus estudiantes de la Universidad de Toronto construyeron un sistema de reconocimiento de imágenes que podía identificar con precisión objetos comunes como flores, perros y coches.

La tecnología en la que se basa su sistema, llamada red neuronal, está inspirada en la forma en que el cerebro humano procesa la información procedente de distintas fuentes.

Pruebas en Hungría

La tecnología de Kheiron se utilizó por primera vez en pacientes en 2021 en una pequeña clínica de Budapest llamada MaMMa Klinika.

Una vez realizada la mamografía, dos radiólogos la revisan en busca de signos de cáncer.

A continuación, la IA da la razón a los médicos o señala zonas que deben revisarse de nuevo.

En los cinco centros de MaMMa Klinika en Hungría, se han documentado 22 casos desde 2021 en los que la IA identificó un cáncer no detectado por los radiólogos, y se están revisando unos 40 más.

“Es un gran avance”, dijo el Dr. András Vadászy, director de MaMMa Klinika, quien conoció a Kheiron a través de Karpati, la madre de Kecskemethy.

