Kanye West llenó un estadio en horas pero su álbum nunca salió y sigue la polémica

Esta semana, el polémico músico Kanye West anunció con muy poca anticipación que presentaba su nuevo álbum titulado Vultures. Se esperaba que tras el recital se lanzara en las plataformas pero no sucedió y surgieron teorías sobre las posibles razones.

Es la quinta vez que los fans de Kanye West se desilusionan con el lanzamiento de Vultures. Todo parecía indicar que luego de anunciar un recital llamado “Vultures Listening Experience”, el polémico músico subiera su último trabajo a las plataformas. Sin embargo, esto no sucedió y existen muchas teorías tras el cuestionado concierto, que duró poco e incluyó frases de alto voltaje.

En principio, sus seguidores supusieron que se trataba de una broma por la poca anticipación con la que anunció el evento, que es su primer proyecto como dúo junto al rapero Ty Dollar $ign. De todos modos, las entradas salieron a la venta el mismo día y se agotaron en menos de tres horas.

El lanzamiento de este álbum se planeó para diciembre del año pasado y con esta, es la quinta vez que se posterga su salida. Gracias al evento del jueves, muchos fanáticos pudieron escucharlo en vivo por más que no sabían, a priori, de qué se trataba el show. También se transmitió en vivo por varias plataformas pero sólo los que estuvieron allí lo disfrutaron completo.

Pero eso no es todo, el día de hoy, el ícono del metal Ozzy Osbourne (ex líder de Black Sabbath) salió al cruce en sus redes sociales. Kanye West utilizó sin su permiso un fragmento del tema “War Pig” y comunicó que no quiere tener “nada que ver” con las ideas “antisemitas” del artista en cuestión.

Los detalles del polémico espectáculo

En un momento, el streaming se interrumpió y al parecer, se trataba de algo planificado por la producción. Quienes se encargaron de monitorear el evento, eliminaron la voz del cantante cuando hizo referencias a su propio antisemitismo.

Horas después, las redes ardían de indignación porque una de sus letras decía: “Sigo siendo loco, bipolar y antisemita. Y sigo siendo el rey”. Otro momento que despertó la polémica durante el show fue cuando, en otra de sus nuevas canciones, se comparó con otras personas famosas que fueron canceladas, como Bill Cosby, R. Kelly y Diddy.

En la mañana del viernes 9 de febrero, Kanye West volvió a ser tendencia en las redes. Pero sorprendentemente no fue por los polémicos dichos ni por el debut como rapera de su hija mayor.

La catarata de memes y quejas fue creada en su totalidad por parte de sus fans, que estaban decepcionados porque, una vez más, el nuevo álbum de West no fue lanzado. Esta ya es la quinta vez que sucede, pero la primera en la que el rapero no dió ningún tipo de explicación por el retraso.

Algunos fanáticos empezaron a publicar teorías conspirativas, y todas ellas indican que este polémico disco nunca verá la luz.

