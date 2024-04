Inscripciones abiertas a las diferentes escuelas deportivas municipales

Se encuentra abiertas las inscripciones en el Complejo Ian Barney I de 07:00 a 13:00hs

Los interesados deben presentar una fotocopia del DNI y autorización y deslinde firmado por sus padres en caso de que se trata de menores de edad.

Los deportes en los cuales hay vacantes son:

_Mini vóley ambos sexos de 6 a 10 años

_Vóley ambos sexos principiantes sub 12

_Mini Atletismo ambos sexos de 6 a 10 años

_Atletismos principiantes, desde los 10 años en adelante hasta más 20 inclusive, ambos sexos

_Fútbol infantil femenino de 6 a 14 años

_Fútbol infantil masculino principiantes de 6 a 12 años

_Futsal Masculino de 6 a 10 años

_Beach vóley ambos sexos sub 14 y sub 16

_Básquet femenino principiante de 6 a 16años

_Básquet masculino de 6 a 16años

_Tenis de mesa ambos sexos desde los 5 años en adelante

_Freestyle futbol ambos sexos de 8 años en adelante

_Beach Newcom ambos sexos más 40 en adelante

_Newcom ambos sexos categoría 40 y 50 años

_Deportes personas mayores más 60 años en las disciplinas de tejo, sapo y truco.