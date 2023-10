Culminó el Parlamento Estudiantil obereño con 9 proyectos aprobados

Con la realización de la 2° Sesión Ordinaria del Parlamento Estudiantil obereño, este miércoles 11 de octubre culminaron sus tareas los Concejales Estudiantiles de Oberá.

En la Sesión se aprobaron 9 dictámenes de Comisión, que los jóvenes ediles dieron curso. A partir de la aprobación de estos expedientes, deberán ser ingresados y tratados por el Concejo Deliberante.

La Sesión contó con la presencia del Intendente Pablo Hassan y de los 9 Concejales obereños, además de los docentes que acompañaron a los parlamentarios estudiantiles.

Luego de la Sesión el Presidente del Concejo Deliberante Santiago Marrodán, agradeció a los jóvenes legisladores por su participación y el interés con el que abordaron la actividad legislativa durante este tiempo.

También agradeció a los Docentes y Directivos de los establecimientos educativos que permiten que los jóvenes participen y se involucren en estas tareas.

Marrodán señaló, “sabemos que los grandes tenemos que empezar a escuchar un poco más a los jóvenes, son los que nos van a marcar el futuro, nos van a enseñar lo que ellos piensan y la manera en que piensan. Para que nosotros podamos trabajar sobre estos temas como lo vieron hoy.

Son proyecto que de alguna manera estaban presentados algunos en el Concejo Deliberante y sin embargo ellos tuvieron la visión de mejorarlos, de pulirlos en Comisión y la verdad es que hemos aprendido estos días también del pensamiento de ellos y en lo que debemos enfocarnos nosotros como grandes, que les hace falta a los jóvenes”.

Marrodán aclaró que los temas aprobados por el Parlamento Estudiantil, a partir de ahora serán ingresados y analizados por el Concejo Deliberante, “cuando ellos hicieron su Comisión, estuvimos todos los Concejales aportándoles conceptos y explicándoles que por ahí no solamente tenían que dar la idea, sino que pulir con todos los detalles necesarios porque a la hora de formar una Ordenanza o de crear una Ordenanza, tiene que ser muy clara, tiene que estar muy bien específicamente aclarado cuál es el objetivo de la misma.

Así que no lo tomamos como algo pasajero a este Parlamento, al contrario, lo tomamos con la seriedad que se merece y lo trabajamos de la misma manera”, señaló el Presidente del Concejo Deliberante.

Por su parte, quien presidió el Parlamento Estudiantil Obereño, la joven parlamentaria Alyn Silveira del Instituto Emanuel consideró que esta es una gran experiencia para los jóvenes que pueden participar, “no tenía noción anteriormente de cómo era, pero viendo es muy lindo y valoro mucho todo lo que hace el día a día y lo que se propone.

Aparte me pareció una hermosa experiencia. Conocía más o menos, pero no a fondo. Así que esto que pudimos hacer, realizar los proyectos que después debatimos, es un tema muy lindo también”.

“Fueron 9 proyectos, uno por institución participante. El nuestro era el de las bicisendas, nos pareció muy interesante porque no hay lugar para las bicicletas y nos pareció importante. Otro proyecto es el de los Colectivos, para que entre a una calle y varios proyectos así que estuvimos desarrollando.

Después lo de la capacitación sobre personas neurodivergentes que es muy significativo, porque por ahí no se habla de eso, pero es muy interesante”, indicó la joven parlamentaria, quien agregó que se presentaron muchos proyectos relacionados con el medio ambiente al que hay que cuidar entre todos ya que es nuestro hogar común.

Consultada sobre si a partir de esta experiencia se interesó más en la política, la concejal estudiantil resaltó la importancia de esta tarea legislativa, “Todavía estoy viendo, pero sí, de hecho soy presidente de mesa en las elecciones y me parece muy interesante. Antes no tenía una visión tan clara, como dije anteriormente desconocía esto, no entendía. Aprender cómo se llevan a cabo los proyectos y toda la tarea que hicimos, me hizo comprender mejor. Pensé que era como charlarlo y listo pero no, es otro proceso. Ahora lo veo con ojos diferentes, me parece muy lindo”, finalizó la Presidente del Parlamento Estudiantil Obereño Alyn Silveira.