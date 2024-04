Compromiso educativo, la Provincia se sumó a la Campaña Nacional de Alfabetización

La Asociación Argentina por la Educación lleva adelante la campaña nacional “Que entiendan lo que lean”. Misiones se adhiere a la propuesta de impulsar la lectoescritura en las escuelas.

Misiones dio otro paso en su compromiso por mejorar la educación y la comprensión lectora de sus estudiantes.

A fin de acompañar la formación de los niños en edad escolar, la Provincia se sumó a a la Campaña Nacional de Alfabetización impulsadas por la Asociación Argentina por la Educación. Bajo la premisa “Que entiendan lo que lean”, el país impulsa la compresión de lectoescritura en todo el territorio.

“Hoy en día el principal problema que queremos resolver tiene que ver con la alfabetización. Queremos mejorar los niveles de escritura y la resolución de problemas matemáticos“, dijo el ministro de Educación, Ramiro Aranda.

En este sentido indicó que se trabaja en las escuelas pero también se fortalece la enseñanza desde las familias.

El funcionario evocó la visión del filósofo Alejandro Piscitelli, un referente en educación disruptiva, que considera que no existe innovación si los chicos no saben leer y escribir. “Si no podemos leer textos simples como textos complejos, o tener una comprensión de lo que estamos leyendo, no vamos a poder avanzar en el desarrollo de nuestros estudios y hasta en la inserción del propio ámbito laboral”, explicó Aranda. En ese sentido, resaltó que “el poder leer y leer de manera fluida nos abre puertas y nos permite acceder a conocimiento”.

La alfabetización es un medio de identificación, compresión, interpretación, creación y comunicación. La UNESCO lo define como un proceso continuo de aprendizaje y conocimiento de la lectura, la escritura y el uso de los números a lo largo de la vida.

Lectoescritura e innovación

Si bien la provincia trabaja en una educación orientada hacia la innovación y la robótica, la lectoescritura no deja de ser un tema de abordaje. “No existe innovación si los chicos no saben leer y escribir. Es el primer paso para avanzar hacia la resolución de la ciencia o problemas matemáticos. El poder leer y leer de manera fluida nos abre puertas”, afirmó Aranda.

En Argentina, uno de cada diez estudiantes se ubican en niveles de desempeño alto en lectura. Según evaluaciones internacionales, el 46% de los chicos de tercer grados no comprenden lo que leen. Las cifras ascendieron al 61,5% entre los alumnos de menor nivel socioeconómico.

A fin de fomentar la lectoescritura, Misiones ratifica su interés por la alfabetización. De esta manera, la Provincia se adhiere a la campaña nacional y visibiliza una problemática educativa a nivel mundial.

Canal 12