“Aprendizaje fuera del aula: Estudiantes de Campo Viera conocieron la Legislatura”

La Cámara de Diputados de Misiones recibió la visita de docentes y alumnos de la Escuelas N° 29, Escuela N° 332, Escuela N° 282 y Escuela N° 509, todas de Campo Viera quienes visitaron el Recinto de Sesiones donde aprendieron sobre la historia del edificio y conocieron a fondo el trabajo de los diputados para la concreción y elaboración de las leyes.

Posteriormente los estudiantes realizaron una actividad grupal y recreativa mediante el programa Kahoot! que tiene como objetivo que los estudiantes apliquen los conocimientos aprendidos durante la visita guiada.

Los estudiantes de los establecimientos educativos coincidieron plenamente que la visita guiada fue una hermosa experiencia para ellos “porque se divirtieron y aprendieron de una manera recreativa y dinámica”.

En tanto, el director de la Escuela N° 332, Fabricio Zimmer, se mostró muy contento con el recorrido y dijo: “La verdad que el recorrido es excelente y muy pedagógico para los chicos, la manera de explicar hace que comprendan realmente cómo funciona el Poder Legislativo”.

Zimmer no escatimó elogios al trabajo en las visitas guiadas y comentó: “El trabajo que se realiza acá me pareció excelente, como lo dije, es muy pedagógico. La verdad que me parece bien y ojalá que continúen de esa manera”.

Por su parte, la docente de la Escuela N° 509, Yesica Zaya resaltó: “La visita es muy buena porque los chicos también pudieron participar de una charla muy activa para ellos, acerca de la forma de aprender, e incorporaron conocimientos acerca del Poder Legislativo”.