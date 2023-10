Almirón, en el centro de las críticas tras la derrota ante River

El DT de Boca enfrenta cuestionamientos de dirigentes e hinchas porque el equipo no mostró una línea de juego y apeló a constantes cambios. Si el conjunto de La Ribera no llega a la final de la Copa Libertadores, es probable que Almirón no siga en su cargo.

El entrenador de Boca, Jorge Almirón, está en el centro de la escena por el bajo rendimiento de su equipo, agravado por la derrota ante River por 2 a 0, a tres días del partido ante Palmeiras en Brasil, el próximo jueves, por la vuelta de una de las semifinales de la Copa Libertadores de América.

Tras el empate sin goles con el “Verdao” en la Bombonera, si Boca no llega a la final de la Libertadores el DT vería peligrar su continuidad, más allá de que su contrato vence a fin de año.

En el “mundo Boca”, conformado por dirigentes e hinchas, se le critica al director técnico que el equipo muy pocas veces mostró una línea de juego pese a sus constantes cambios de futbolistas y de esquemas.

En el club de la Ribera se valora la clasificación a las semifinales de la Libertadores, aunque haya pasado por penales ante Nacional de Montevideo y Racing tras empatar los cuatro partidos, pero las estadísticas y el juego del equipo están en su contra.

Desde su llegada, después de la salida de Hugo Ibarra, el 10 de abril pasado, de 36 partidos que dirigió, solo en uno Almirón repitió el equipo. Y de los últimos 13 encuentros, solo ganó dos, ante Platense y Central Córdoba por la Copa de la Liga Profesional de Fútbol (LPF).

En ese marco, según pudo averiguar Télam, en los pasillos del predio de Ezeiza cuentan que su relación con Juan Román Riquelme, responsable del Consejo de Fútbol, tiene altibajos desde aquella madrugada en que el vicepresidente “xeneize” esperó al plantel y al cuerpo técnico después de la dura goleada sufrida en Mendoza ante Godoy cruz por 4 a 0.

Después, el equipo tuvo una reacción y estuvo 12 partidos sin perder, y hasta en algunos momentos tuvo una identidad de juego.

Tras la caída en el superclásico del domingo, Román fue hasta el vestuario boquense y brindó apoyo a los futbolistas, según dijo a Télam un testigo de la reunión: el último ídolo de Boca saludó uno por uno a los jugadores y luego a los integrantes del cuerpo técnico como un mensaje de que había que ponerse rápidamente de pie, ya que en Brasil el “Xeneize” se jugará el gran objetivo futbolístico del año.

Al respecto, Edinson Cavani subió este lunes en su cuenta de Instagram algo que define este momento: “No se afloja, para adelante siempre muchachos”.

El delantero uruguayo participó el domingo último de unas de las polémicas del superclásico, cuando el arbitro Andrés Merlos le anuló un gol a instancias del línea por posición adelantada, fallo luego ratificado por el VAR.

Por eso este lunes, cuando el plantel se reintegró desde las 10 a los entrenamientos, la idea era la de “hacer borrón y cuenta nueva”, enfocándose en el partido del jueves próximo en San Pablo.

En la práctica hubo dos novedades importantes: no se entrenaron los defensores Marcos Rojo y Nicolás Figal; y finalmente el plantel no trabajó en césped sintético, que era una de las posibilidades debido al tipo de piso que hay en el Allianz Park de San Pablo.

Los dos zagueros titulares se encuentran con distintas contracturas en sus gemelos y se los tratará de cuidar y preservar para que lleguen al partido ante el equipo brasileño.

En cuanto a la práctica, se realizó en una de las canchas de césped natural del predio de Ezeiza ya que la única que hay de sintético no es igual a la que tiene el estadio del Palmeiras.

El Allianz Park lleva casi tres años con esta modalidad de césped que le ha dado muchos réditos, algo que deberá ser tomado muy en cuenta por los jugadores boquenses.

“Es un poco raro que a esta altura de la vida estemos hablando de que un equipo de fútbol que tiene césped sintético. La verdad es que la Conmebol y la FIFA deberían decir que fuera híbrido o césped natural. Para eso está el hockey, esto es fútbol”, disparó el arquero Sergio “Chiquito” Romero en la rueda de prensa post partido ante el “Verdao” en La Boca.

Boca se entrenará este martes desde las 9 en Ezeiza y después de almorzar en el predio partirán a Brasil a las 14.00.

Este miércoles el plantel practicará en el complejo del Corinthians.

Con respecto a la venta de entradas para aquellos simpatizantes boquenses que quieran estar presentes el jueves, se realiza desde este lunes en el sitio Soysocio.com, que es solo para socios “xeneizes” activos.

Serán 2.200 entradas generales a un valor de 30 mil pesos cada una.

